Jak si český tým zvedl po utkání s Amerikou sebevědomí, které je důležité pro další dva zápasy ve skupině?

Proti USA jsme ukázali, že jsme jim v určitých fázích dokázali být vyrovnaným soupeřem. Myslím, že sebevědomí a vydařené herní prvky si můžeme přenést do dalších dvou zápasů. To je určitě ta pozitivní věc. V opačném případě, prohrát o čtyřicet, padesát bodů a nepředvést na hřišti nic, tak by se nám šlo do dalších zápasů hůř.

Potom, co jsme viděli Japonce v zápase s Tureckem, můžeme mít to sebevědomí do zápasu dostatečné. Na druhou stranu to neznamená, že by to měl být jednoduchý zápas. Na to mají dost slušnou sestavu i Japonci, kteří rozhodně nebudou chtít turnaj žádným způsobem odevzdat. Ani když se jim proti Turecku nevedlo podle jejich představ.

A jak jste si utkání užil vy osobně?

Ten zážitek spíše směřoval k tomu, co se dělo kolem utkání s Amerikou. Už jenom samotné vběhnutí na hřiště před částečně zaplněnou halou, kde už byli čeští fanoušci a všechno potom v nás vyvolalo spoustu emocí. Tím, že to podpořil náš výkon v zápase, myslím, že zážitek v nás všech zůstane na hodně dlouho dobu.

Zpátky ke druhému duelu ve vaší skupině. Byli Turci tak dobří, nebo Japonci tak špatní?

Veškerý rozdíl mezi oběma týmy vznikl už na začátku. Turci na soupeře vlítli a Japonci nevěděli chvílemi co dělat. Než se pořádně rozkoukali, tak prohrávali o patnáct. Přestože pak bylo po zbytek utkání plus minus vyrovnané, tak už manko nedokázali dohnat. Turci nám tím také trochu ukázali, kudy by mohla vést cesta. Hrát s tempem a nasazením, co jsme předvedli my proti Američanům i oni s Japonci hned od začátku. Zároveň i odříznout jejich nejlepšího střelce, což se právě Turkům v celém prvním poločase dařilo.

Zdá se, že Japonsko není zvyklé na tvrdost.

S jakou agresivitou nastoupíme, to bude klíč k úspěchu. Pochopitelně nemůžeme ze dne na den změnit svojí hru a proti Japoncům hrát něco jiného jenom proto, že jsme to viděli u Turků. Naštěstí jsme také schopni se prezentovat tvrdým způsobem hry. Pokud jsme se dokázali srovnat se stylem agresivity Američanů, tak mám za to, že můžeme dělat Japoncům velké problémy.

Nejlepším japonským hráčem je Rui Hačimura. V čem je jeho síla a kde je naopak zranitelný?

Saty ho celkem trefně přirovnal ke svému budoucímu spoluhráči z Chicaga, Markkanenovi. Říkal, že by bylo fajn Hačimuru ubránit stejně jako Markkanena v kvalifikaci proti Finsku. Oni jsou si typově hodně podobní. Ač by na to Hačimura fyzicky měl, tak nehraje moc zády ke koši. Spíše to hraje hodně z venku. Má vynikající střelbu ze střední vzdálenosti. Jak po driblinku, tak ihned po obdržení míče. A to se dá teoreticky ubránit lépe, než ty další činnosti.

Není ale příliš sobecký?

Je pravda, že v utkání s Tureckem příliš míčů nevyhazoval. Asi chtěl dokázat, že on bude tím tahounem. Vždyť v přípravě byl nejlepším japonským hráčem. Že je hráčem, který bude hrát NBA. Bral to hodně na sebe a tohle by mohla být naše výhoda. Dobře si na něj pomoct, odříznout ho od balonu. Zkrátka tak, jak to dělali Turci. Pokud se nám ho povede hned od začátku dostat do frustrace, tak on si hledá každou příležitost ke střele. Tím se tlačí do těžkých střel, což roztáčí negativní spirálu. To ale neznamená, že podceňujeme ostatní protihráče. Oni ale na něj hodně spoléhají.

Vyjde bránění Hačimury právě na vás?

To si myslím, že úplně ne, protože základní pětka se pravděpodobně měnit nebude. Na začátku vyjde jeho obrana na někoho jiného. Nemyslím si, že by s tím měl někdo z nás mít problémy a my museli někoho speciálně na něj nasazovat. Věřím, že se na něm protočíme všichni. On totiž ze hřiště moc nesleze. Proto bude potřeba ho bránit neustále, aby si ostatní odpočinuli. Jsem rád, že máme více hráčů, které můžeme k těmto účelům použít…

Když si vybavíte tři roky starý zápas v olympijské kvalifikaci. Dá se z něho něco vyčíst směrem k tomu tady v Číně?

Ty, co proti nám hráli v Bělehradě, bohužel nedokážu přesně rozeznat (úsměv). Tím nechci žádného japonského hráče urážet. Samozřejmě se to pojí s tím, že už se jedná o nějakou dobu. Dva nejvíce bodoví hráči současnosti tenkrát nehráli. Proto si myslím, že to srovnávat moc nejde. Navíc tehdy jsme nemohli my ani Japonci vkládat do vzájemného zápasu vzhledem k olympiádě nějaké velké naděje. Za to teď znamená zápas pro oba týmy hodně. Teoreticky může zajistit účast v té dodatečné olympijské kvalifikaci. A pro nás ještě může jít víc než pro ně o postup ze skupiny.

Opusťme basketbal. Jaký dojem zatím na vás dělá Čína? Například po stránce organizační či kulturní.

Naštěstí my máme všechno organizované a řízené našimi lidmi. Na nás Čína nepůsobí takovým dojmem, co slýcháme okolo. Jaký je chaos dostat se někam taxíkem nebo někomu vysvětlit jak se jmenuje ten hotel a kam je potřeba se dostat. Na nás vždy čeká autobus před hotelem a až na jeden případ, kdy nedorazil na smluvené místo a my si udělali exkurzi do místního metra, tak to na nás působí organizačně celkem v pohodě.

Občas jsou nějaké zmatky, ty ale evidentně vznikají z toho, že na jednu věc v hale je 120 lidí a každý se bojí udělat něco, aniž by se zeptal toho vedle. Takže vznikají komické situace typu jestli máme jít z šatny směrem doleva nebo doprava. To jsou ale maličkosti…

Vzal byste do Číny rodinu na dovolenou?

Určitě bych se sem rád vrátil, tedy až děti trochu povyrostou. Ne ale do centra Šanghaje. Spíše by mě lákalo navštívit historické památky země. Jednak klasické a také ty co zavání mysticismem. Jako budhistické chrámy apod. Samozřejmě mě láká příroda, která je v Číně nádherná.