Jako první se budou prát o světový primát od soboty ženy ve švédské Uppsale, hned po nich následuje šampionát mužů ve finských Helsinkách. Finálový program může sledovat ve slavné Hartwall areně klidně i 13 tisíc diváků. "Odkladem loňského seniorského mistrovství mužů nastala výjimečná situace, kdy se nám oba dospělé šampionáty překrývají. Znamená to, že nás čeká 15 dnů plných florbalu a osobně se na to moc těším,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Florbal už dvě vrcholné akce - juniorské - letos uspořádal. České dívky vybojovaly bronz a kluci v Brně dokonce obhájili zlaté medaile. I proto zahraniční trenéři českých reprezentací, Švýcar Sascha Rhyner a Fin Pettri Kettunen, pozvali hráčky a hráče z obou úspěšných výběrů do konečných nominací dospělých. "My od mladých holek chytáme inspiraci, jak k medaili dojít," usmála se tahounka národního týmu, jedna z nejlepších hráček planety Eliška Krupnová. Ona i brankářka Jana Christianová a Hana Koníčková pojedou už na pátý šampionát.

Před dvěma lety sahaly minimálně po stříbru, když v Neuchatelu vedly nad Švýcarskem 6:1, ale domácí po neuvěřitelném obratu zápas otočily. „Co si budeme povídat, ve finále mistrovství jsme měly být proti Švédkám my. Jsem přesvědčena, že bychom jej zvládly se vztyčenou hlavou, možná ho i vyhrály,“ vrací se k poslednímu MS Krupnová.

Favoritky jsou stejné jako jindy, posledních sedm šampionátů se stalo kořistí Švédek. „Věřím, že na šampionátu v Uppsale předvedou české hráčky úplné maximum a že si domů kromě vzpomínek povezeme také medaili, která by mohla k florbalu přivést větší počet nových hráček. A z toho bychom měli velkou radost,“ přeje si první muž českého florbalu Daniel Novák.

Tým skutečně svou výkonnost postupně zvyšoval a na posledním turnaji Euro Floorball Tour v Lempäälä porazil Švýcarky historickým výsledkem 9:2 a solidní výkony předvedl i proti Seveřankám – výběru Tre Kronor nastřílel rekordních sedm branek.

„Po sérii horších výsledků bylo pro naše sebevědomí důležité, že jsme dokázali uhrát několik dobrých zápasů a samozřejmě i vyhrát. Ve Švédsku ale musíme jít krok za krokem, zápas po zápase. Musíme být připraveni od prvního okamžiku,“ hlásí Sascha Rhyner.

Muži ještě budou ladit v Kladně

Muži na svůj šampionát čekají už tři roky (loni bylo MS odloženo) a ještě týden si počkají, dokonce mají o víkendu v plánu superligové zápasy. Poté se sejdou v Kladně, kde je moderní florbalová hala a ideální podmínky na soustředění. Finský kouč Pettri Kettunen tady hodlá pracovat s hráči tak, aby byli vyladění nejen fyzicky, ale také mentálně. Zdaleka se tedy nebude hrát jen florbal.

Podobně jako u žen tvoří kádr jak zkušení borci typu kapitána Toma Ondruška, tak i mladí borci, kteří získali v Brně světové juniorské zlato. Tým nedávno zahrál skvěle v Plzni na turnaji EFT, porazil tam i Švédy a zvedl si sebevědomí. "Čekali jsme, že mladí tým doplní, měli jsme na to téma s nimi i promluvu. Oni svůj šampionát zvládli perfektně a zapadli i mezi nás, takže věřím, že společně odvedeme dobrou práci," věří Tom Ondrušek.

Za Kettunenem před pár lety rozhodně nešel celý tým a pár hráčů na protest proti němu odešlo. Teď už mužstvo táhne za jeden provaz. "Důležité věci řešíme s trenérem já a dalších čtyři pět zkušených hráčů. Nemám rád, když všechno řídí jen jeden kapitán," odmítá Ondrušek přeceňovat svou roli.

Tým ve skupině změří síly nejprve s Německem, pak se Švýcarskem a nakonec s Norskem, které má s Čechy ještě pořád lepší vzájemnou bilanci, byť už má pár let horší tým. "Ale občas nás porazí, jsou nepříjemní obranou a rádi vsadí na hru jen se dvěma pětkami, které mají kvalitní," uvažuje nahlas Pettri Kettunen, který ale ví, že nepostup ze skupiny by byl velkým zklamáním. "Naším cílem je jít zápas od zápas a odkrýt svůj potenciál tak, jako se to povedlo na EFT v Plzni. Pokud se to povede, můžeme se pokusit i o medaili," dodal finský kouč národního mužstva Čechů.