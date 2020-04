Letěli do Londýna, kde museli přespat. Ráno pak už nabrali směr Praha. „Pospíchali jsme domů, abychom si karanténu odbyli co nejdřív,“ vypráví Martin Fuksa.

Od konce března nymburští sourozenci nechodí ven. Jako místo karantény si zvolili dům rodičů a tam se zaměřili na lehčí udržovací trénink. Zabere jim míň času.

Dva týdny docela utekly

„Jen seběhnu z pokoje po schodech a jsem v posilovně. Pořídil jsem si airbike, na němž se před tréninkem rozehřeju. To normálně v loděnici nedělám, protože obvykle přijedu na kole už rozehřátý,“ vysvětluje šestadvacetiletý závodník.

Víc času mu zbývá nyní na odpočinek, ale s větším volnem než obvykle nemá člen pražské Dukly problémy. Naopak čekal, že to bude horší. „Když netrénuji, zajdu do sauny, sáhnu po knížce, podívám se na film. Dny mi utíkají docela rychle. No a za chvíli máme po karanténě,“ pochvaluje si sběratel medailí z globálních šampionátů.

Už se těší, až za pár dní s Petrem vyjedou na Labe na kánoích. „Tím, že děláme vodní sport, naskočíme, myslím, do normálního tréninku. Četl jsem, že na vodě nebudeme muset mít roušky. Vždycky jsme jeden od druhého dost daleko,“ vykládá.

Nejde dát si pět měsíců volno

„Akorát nám budou chybět závody. Nikdo neví, kdy nebo jestli se vůbec rozběhne sezona. Proto budeme pokračovat v přípravném tréninku,“ pokračuje.

„To znamená, že se zaměříme na vytrvalost a sílu. Bude to docela ubíjející, ale musíme to zvládnout. Nejde dát si pět měsíců volno a pak začít s tréninkem na olympiádu,“ krčí rameny člen rodinného „Fuksič týmu“, do nějž patří i jejich otec a děda v roli trenérů.

K letošnímu sportovnímu svátku byl Martin Fuksa hodně upjatý. „My profesionální sportovci někdy vidíme věci trochu černobíle. Sobecky myslíme jen svůj na cíl. Samozřejmě ale všichni chápeme, že teď je nejdůležitější dostat nemoc pod kontrolu, aby všechno fungovalo jako dřív,“ dodává.