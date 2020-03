V době krize? Kraus kouká do lesa, koupe se v ledové vodě a řeší peníze

Jeho primát už mu nikdo nesebere: je to patnáct let, co Tomáš Kraus vyhrál první Světový pohár ve skikrosu. Teď už je z děčínského rodáka sportovec v "důchodu" - nikam však nezmizel, stará se o hvězdy i nadějné reprezentanty jako manažer. Zvláště teď, v období nouzového stavu, je to zapotřebí.

Tomáš Kraus, bývalý mistr světa ve skikrosu, se vrhl na práci manažera | Foto: Lexus