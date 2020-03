Toho času je ovšem v domácí karanténě, v níž se celá země 10. března ocitla. „Musím to zaklepat, jsem docela zdráv,“ hlásí domů 22letý reprezentant, jenž v nejkvalitnější lize světa tráví čtvrtou sezonu.

Donovane, jak to nyní vypadá v Monze?

Jako v celé Itálii. Všichni jsme pod karanténou. Ta je zatím vyhlášena do 3. dubna. Ven smíte vycházet jen pro potraviny, nemůžete nikam jezdit autem. My máme drobnou výjimku. Celý týden trénujeme. Jako jedni z mála totiž disponujeme halou jen pro volejbal. Ještě že tak, čas alespoň trochu utíká.

Poznáte na tréninku vážnost situace?

Určitě, už je téměř jisté, že se v lize nebude pokračovat. A pokud by se úplně nezrušila, tak by ji dohrávaly maximálně první čtyři týmy. Motivace je tak nulová. Každý myslí spíše na to, co se děje okolo. A my cizinci na to, kdy se dostaneme domů.

Měli zahraniční hráči šanci odjet do svých zemí?

Co vím, vůbec jsme o tom neuvažovali. Jsme v očekávání. Doufáme, že nám brzy zaplatí.

Chovají se Italové v krizové situaci jinak než Češi?

Jak to říci? Jsou takoví liknavější. Je dobře, že došlo konečně k razantním krokům. Zprávy o mrtvých zasáhly každého. Karanténa měla přijít dříve. Třeba tak brzy jako v Česku. Snad už se i tady blýská na lepší časy. Prezidentka našeho klubu je zároveň primářkou v nemocnici. Říkala, že se všechno konečně správně podchytilo a v následujících dnech by se měly věci vracet do normálu. Jen to bude asi dlouho trvat.

Z italské karantény do české

Byl někdo z vašich blízkých, nebo třeba z rodin spoluhráčů nakažený?

Naštěstí ne, v našem regionu bylo jenom čtyřicet případů.

Sledujete situaci v Česku?

Snažím se o to. Nejčastěji si volám s rodiči a partnerkou. Naštěstí odjeli dříve než všechno začalo. Teď jsme si říkali, že až mě pustí z karantény v Itálii, bude mě čekat další doma v Česku.

Doléhá na vás samota?

Já už jsem za ta léta zvyklý. Spím dlouho ráno, po tréninku, po jídle… Karanténu jsem se rozhodl zaspat. (směje se)

Máte nyní vůbec nějaké sportovní plány?

Samozřejmě jsem se moc těšil na play-off. Ty dva až tři zápasy mě mohly v kariéře pořádně posunout. Nedá se ovšem nic dělat. Teď nejde o volejbal, ale o život. Na sport budu myslet později.

Přesto: jak hodnotíte ročník do přerušení Seria A1?

Byl takový průměrný, pořád jsme se pohybovali na hraně play-off. Teď jsme se zlepšovali, ale neustále jsme měli velké rezervy. A jestli se ptáte na mě osobně, tak to bylo takové normální.