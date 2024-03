České karate vstupuje do nové éry. Bojový sport už vyhlíží olympiádu za osm let

O tuzemském karate není v konkurenci větších sportů moc slyšet. To by se mělo v budoucnosti změnit. Úspěch na olympijských hrách v Brisbane v roce 2032 je cílem Českého svazu karate, který představil novou strategii. Svaz omladil vedení, chce investovat do nové generace sportovců, ale také cílit na děti a jejich nábor.

Amálie Haková a Ondřej Bosák předvedli sportovní formu karate kumite | Video: se svolením Ivany Roháčkové