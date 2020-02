Dlouhodobý suverén tuzemských terčů nedávno udělal další výrazný krok v kariéře: uspěl v extrémně náročné kvalifikaci a jako první Čech v historii získal plnou členskou kartu na profesionálním okruhu PDC. Zmíněný Wright mu může být příkladem, že v šipkách se lze na vrchol dostat třeba i v padesáti letech.

„Zrovna u Petera je vidět, jak mu výhra na mistrovství světa zvedla sebevědomí. Spoustu finálových zápasů předtím nezvládl a deptalo ho to, a teď je naopak mentálně na vrcholu. Myslím, že letos bude vyhrávat hodně turnajů,“ říká Sedláček v rozhovoru pro Deník.

Je tedy právě sebevědomí v šipkách klíčové?

Určitě, dělá strašně velkou část úspěchu. Nedá se jít do zápasu proti sebelepšímu soupeři bez toho, aniž byste věřil, že máte alespoň malou šanci vyhrát. Se sebevědomím se ale musí také pracovat. Někdo to má třeba vrozené, takovou tu zdravou drzost: ta je vidět na dnešních mladých šipkařích, pro které je to normální. Nám starším tahle vlastnost trochu chybí, člověk si ji musí budovat. Přesně tak, jak to dělal Peter Wright.

Vy sám jdete ve své kariéře krok po kroku, od domácích úspěchů až po zahraniční turnaje. Musel jste se naučit, jak pracovat s psychikou?

Trvalo mi to asi deset let, abych se dostal tam, kde jsem teď. Postupně to se mnou rostlo. Tady v Česku se to vyvíjelo tak, že jsem chtěl vyhrát jakýkoli turnaj, na který jsem přijel. Pro ostatní jsem byl taková lovná zvěř, všichni se proti mně chtěli vytáhnout a porazit mě. Znám to ostatně sám a ví to každý šipkař: když hrajete proti lepšímu soupeři, hrajete většinou lépe i vy.

Vás teď čekají pravidelná měření sil s nejlepšími hráči PDC. Jste na to připravený?

Myslím si, že načasování vyšlo úžasně. Něco už mám za sebou, nasbíral jsem spoustu zkušeností. Hrál jsem mistrovství světa BDO i PDC, třikrát za sebou Světový pohár, turnaje European Tour. Teď už navíc mám i potřebné zázemí a manažera, který se o mě stará.

Není pro českého šipkaře zatím tak trochu nezvyk mít manažera a sponzory?

Určitě je to v našem prostředí nadstandardní a já si té možnosti moc vážím. Pro mě to znamená, že nemusím řešit nic okolo. Dostanu letenku, na letišti mě vyzvednou, odvezou na místo a já se soustředím jen na šipky. Před rokem mi členská karta PDC těsně utekla, ale upřímně řečeno, kdybych ji získal už tehdy, nevěděl bych, co si počít. Sám ufinancovat celou sezonu bylo nereálné.

Jak se vůbec hráč z Česka dostane k zahraničním sponzorům?

No, když budete sedět na gauči a házet si doma do terče, tak si vás nikdo nevšimne. (úsměv) Chce to jezdit co nejvíc ven a ukázat se. Je fakt, že ne všichni hráči u nás mají takové možnosti. Účastnit se zahraničních turnajů je časově a finančně náročné a je potřeba to skloubit s prací a s rodinou. Já už přece jen mám nějakou historii a venku si mě všimli. Zadarmo vám ale nikdo nic nedá.

Na trhu je i vaše vlastní sada šipek od známého nizozemského výrobce Bulls. I oni vás oslovili?

Plácli jsme si už před rokem, zřejmě ve mně viděli nějaký potenciál. Podobně to bylo i u Pavla Jirkala, s nímž taky spolupracují. Smlouva je na dva roky, kromě šipek je součástí i finanční příspěvek, rozdělený po kvartálech, a zároveň jisté nepatrné procento z prodeje. V tom celkovém moři je to sice malá kapka, ale jen mít šipky od tak renomované firmy je super podpora.

Už tento víkend poprvé letíte na turnaje Players Championship v Anglii. Plánujete odehrát kompletní turnajový kalendář?

Kdybych chtěl odjezdit úplně všechno, byl by to strašný zápřah. Přece jenom pořád ještě musím do práce, také se chci věnovat manželce a dětem. Ale těch víkendů moc volných nebude: můžu se zúčastnit třiceti turnajů Players Championship a všech kvalifikací na akce European Tour. V březnu navíc budu hrát UK Open. Dál bude záležet na tom, kam se kvalifikuju a jestli se posunu v žebříčku, abych se mohl účastnit i větších televizních turnajů.

Berete své současné úspěchy jako odměnu za léta ježdění po méně dotovaných kláních všude po Evropě?

Samozřejmě z toho mám radost. Je fakt, že za ty roky jsme toho objezdili spoustu. A šlo často o vysloveně masové turnaje, vždyť třeba na našem Czech Open teď bylo 850 chlapů, na Dutch Open dokonce 3500. Nějaké peníze přitom berou leda ti, co se dostanou na bednu, ostatní na to doplácejí. Já jsem teď v PDC a mám dva roky na to, vymačkat z toho maximum. Třeba po těch dvou letech skončím, nevím. Každopádně je to ohromná zkušenost a pro šipkaře z Česka jde v současnosti asi o maximum možného. Jak už jsem říkal: když budu hrát pro lepším borcům, zlepším se i já.

Trochu jsme to už naťukli: v tuzemsku zatím v šipkách tolik peněz a sponzorů není. Jde ze začátku o velkou oběť, jezdit hrát i do zahraničí?

Záleží na každém, jaký si stanoví cíl. Když jsme třeba před třemi lety jeli asi v pěti lidech poprvé na kvalifikaci o kartu PDC, chtěli jsme to spíš jen okouknout. Účast pro nás ale zároveň znamenala, že jsme pak nemuseli platit účastnický poplatek za východoevropské kvalifikace na další turnaje. Normálně se platí 65 eur za jeden turnaj a jsou čtyři za víkend. A právě přes kvalifikaci jsem se nakonec dostal na mistrovství světa, byl jsem víc vidět. Jde to jedno s druhým.

V Česku jsou na rozdíl třeba od Velké Británie či Nizozemska rozšířenější elektronické (softové) šipky. Je dobré je kombinovat s těmi klasickými (steelovými)?

Já jsem donedávna také hrál softy. Osobně si myslím, že hrát obě disciplíny není na škodu, protože trénovat hlavu a sebevědomí lze tak i tak. Jiná věc jsou ale vyhlídky do budoucna. Pokud chce šipkař něco dokázat, v softech je maximem leda tak mistrovství Evropy. Co se týče celosvětového rozmachu, tak steelové šipky to jasně válcují.

Dá se porovnat, jak na tom byly šipky v ČR před deseti lety a dnes?

Před deseti lety? To byl ještě pravěk. (smích) Poslední dva tři roky prožíváme obrovský boom. Je to velká zásluha Pavla Kordy, který sem dokáže přitáhnout skvělé exhibice a turnaje. Lidi o šipkách vědí víc a víc, zájem roste a já věřím, že když teď budu vidět v PDC, tak se ten zájem ještě zvýší.