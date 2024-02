Loni se v barvách italského týmu Corratec blýskl druhým místem v etapě Giro d'Italia. Letos bude Karel Vacek závodit za španělský tým Burgos BH, a to ho nejspíš zavede na další závod Grand Tour.

Karel Vacek se poprvé představí novém dresu španělského týmu | Foto: Burgos BH

Premiérovy start čeká českého cyklistu v sobotu na jednodenním závodě v Murcii. „Mám radost, že jsme se domluvili na spolupráci. V posledních letech trávím zimu vždycky ve Španělsku, kde trénuju s bráchou Mathiasem, takže snad nepůjdu do neznámého prostředí,” vzkazuje Karel Vacek.

Třiadvacetiletý silničář bude navíc bojovat o další účast v jednom z třítýdenních závodů. „Burgos pojede Vueltu, takže budu dělat všechno pro to, abych se dostal do sestavy. Je to můj velký cíl,” pokračuje.

Sejdou se bratři na startu Vuelty?

Na Vueltě by se tak mohli představit oba bratři Vackové. Mladší Mathias má totiž od svého týmu Lidl-Trek na začátku sezony informace, že by na slavném španělském klání neměl chybět.

Do startu Vuelty ale zbývá víc než půl roku. „Program jsme ještě ladili, takže v únoru je to tak, že budu zaskakovat za týmové kolegy, ale od března už budu mít svůj jezdecký plán,” vypráví Karel Vacek.

A jak proběhla příprava na sezonu? „Sice jsem byl v lednu chvíli nemocný, ale tréninky proběhly v krásném počasí a na vysoké úrovni, takže už se nemůžu dočkat,” dodává.