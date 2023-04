Tahle mise se vydařila. Bikerka Karla Štěpánová z Česká spořitelna-Accolade cycling teamu se na závěr turné ve Španělsku prosadila na stříbrnou pozici v celkovém hodnocení čtyřetapového podniku horských kol VolCat Igualada.

Karla Štěpánová obsadila v náročných podmínkách čtyřetapového podniku horských kol VolCat Igualada druhé místo | Foto: Česká spořitelna-Accolade cycling team

Ve třech ze čtyř dějství nedaleko Barcelony dojela druhá, jen ve finálové etapě byla Jihočeška pocházející ze Zlivi sedmá. Vítězkou se stala Švýcarka Janina Wüstová.

„Naštěstí jsem měla dostatečný náskok z předchozích dní. Poslední etapu jsem vykvetla, už toho na mě bylo moc. Vlastně jsem nikdy takhle dlouhý závod nejela,“ uvedla jednatřicetiletá cyklistka na webu mtbs.cz.

Znovu se dostala mezi nejlepší. Deváté místo je super, říká Kuříková

Pětitýdenní pobyt za Pyrenejemi je pro ni povzbuzující. „Jsem moc ráda, jak to tady vyšlo. Do začátku sezony je to super. Byly tu krásný traily, ale nečekala jsem, že to bude tak technicky náročný. Nebylo to nic jednoduchého,“ líčila jezdkyně, která uspěla i v předchozích závodech ve Španělsku. Ve dvou cross country kategorie C2 skončila druhá.

Karle Štěpánové, která v minulosti jezdila i cyklokros, se podle všeho daří přerod na maratonskou závodnici. Tým se nyní vrátil domů. Zúčastní se úvodního podniku Prima Cupu v Hradci Králové a pak už se bude soustředit na mistrovství ČR v maratonu.