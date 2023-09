Rivalita, která v českém MMA nemá obdoby. Bojovníci organizace Oktagon MMA Patrik Kincl a Karlos Vémola se do sebe neustále slovně strefují, přesto je velice nepravděpodobné, že by došlo ke vzájemnému souboji číslo tři, jenž by určil definitivního vítěze trilogie.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

Přesně čtyři měsíce uplynuly od doby, co Patrik Kincl porazil na body Karlose Vémolu a obhájil titul ve střední váhové kategorii organizace Oktagon MMA. Že by ale opadla vzájemná nevraživost? Nikoliv.

Zdroj: Youtube

„Karel nemá co více předvést proti našemu poslednímu zápasu. Porazil jsem ho asi v mojí nejhorší zápasový formě za poslední dobu. On se po tomhle zápase rozhodl jít o váhu výš, aby už na mě nenarazil, takže si nemyslím, že je to reálná věc,“ nechal se slyšet Kincl.

Rodák z Hradce Králové si navíc přisadil, že v příštím zápase o pás šampiona polotěžké váhy nemá Karlos Vémola v duelu se slovenským bijcem Pavolem Langerem šanci. Vémola tak velmi rychle přispěchal s odpovědí.

S Langerem čeká Vémolu jiný zápas

„Já jsem si v tom zápase myslel, že vyhrávám tím, že ho na té kleci držím. Kincl měl 25 minut zadek na zádech, takže on žádný klíč nenašel. Navíc si nemyslím, že souboj s Langerem bude nějak podobný. Ten asi nebude chtít zápasit z klece, jako to měl Kincl. Myslím si, že Langer se to bude snažit držet na dlouhou vzdálenost. Má na to velikost a sílu. Bude to úplně jiný zápas. Kincl je proti Langrovi poloviční frajer,“ zhodnotil Vémola slova svého rivala.

Kincl po zápase s Vémolou připustil, že měl kvůli špatnému nabrání váhy problémy s nohama, což vyústilo v diametrálně jinou taktiku. Nečekaný souboj na pletivu ale zvládl rodák z Hradce Králové na výbornou a připsal si jednu z nejdůležitějších výher své kariéry.

„Tohle je absolutní nesmysl. Kincl žádný recept nenašel. Jemu v tom našem souboji zkrátka nic jiného nezbylo. Na tu klec jsem ho posadil já. Nebylo to tak, že by tam on sám chtěl být. Já jsem ho tam jasně přišpendlil. To, že se mi nedařily takedowny a to, že se připravil na obranu, to je samozřejmě jasné,“ doplnil Vémola.