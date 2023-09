Necelých čtrnáct dnů zbývá do turnaje organizace Oktagon MMA v Bratislavě, kde se v hlavním duelu o titul šampiona polotěžké váhy představí domácí Pavol Langer s Karlosem Vémolou. Český zápasník se před klíčovou bitvou vyjádříl, jaké faktory mohou hrát v jeho prospěch.

Oktagon 45 v Praze na Štvanici. Karlos Vémola a Lucas Alsina | Foto: se svolením Oktagon MMA

Prohra s Patrikem Kinclem a slabší výkon po výhře s Argentincem Alsinou. Karlos Vémola vstupuje do titulového zápasu v Bratislavě s Pavolem Langerem s pošramocenou reputací.

„Já jsem hodně silný ve střední váze. Langer tedy bude větší a silnější bojovník. Já budu muset zápasit svou chytrostí a zkušeností. Hlavně ho musím porazit rychlostí,“ předvídá Vémola, čím se může dočkat vytoužené výhry a titulu šampiona.

Trénink s hvězdou UFC

Vítězství v zápase obětuje rodák z Olomouce tradičně vše. Kromě tréninků s českou špičkou bojových sportů čeká Vémolu kemp v Thajsku, k tomu se elitní český bijec pochlubil fotkou z přípravy s hvězdou elitní organizace UFC Khamzatem Chimaevem.

„Rychlost dnes produkuje sílu a vždy produkovala. On bude silný, ale v určitých pozicích méně stabilní a na to se připravujeme. Mám skvělý tým. Trénuji s Michalem Martínkem, který je obrovsky silný. Trénuji také s Danem Škvorem, který ho už porazil a není to zase tak dlouho,“ říká rodák z Olomouce.

I přes zápasnicky nepovedené období zůstává Vémola tradičně přesvědčený o tom, že celou situaci ustojí. Ostatně to je i jeden z hlavních motivů, které budou fanoušky táhnout - pokorný Slovák Langer vs. místy až moc sebevědomý Vémola.

„Myslím si, že mám kolem sebe skvělý tým lidí. Navíc se vrací i Mach Muradov z Uzbekistánu, takže budu trénovat i s ním. To je další člověk, který už Langera porazil. Mám kolem sebe skvělý tým a pracujeme na 110 %,“ dodal osmatřicetiletý bojovník.