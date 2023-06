Po tvrdé prohře s Patrikem Kinclem, který vyhrál pás MMA organizace Oktagon ve střední váze, Karlos Vémola rozhodně nezahálí. Sedmatřicetiletý zápasník chce další zápas co nejdříve, ideálně na jeho oblíbeném turnaji na Štvanici.

Karlos Vémola. | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Karlos Vémola se pomalu zotavuje z náročného vyhroceného duelu s Patrikem Kinclem a odkrývá své další plány.

„Mě ten člověk zkrátka nezajímá. Nechci se o něm bavit. Měli jsme zápas, nedokázal jsem ho ukončit, což je moje chyba, za kterou bych se měl omluvit manželce a týmu, protože jsem neudělal to, co jsem slíbil. Tečka! Prostě jsem to nedokázal, ale že bych se s ním chtěl kamarádit nebo rozebírat další zápas? Nepotřebuji to,“ řekl Vémola na adresu Patrika Kincla v podcastu Fight Cast One.

Celý zápas Patrika Kincla s Karlosem Vémolou na kanále Oktagon MMA:

Kromě zápasu s vítězem duelu Langer vs. Poppeck má sedmatřicetiletý zápasník naplánovanou prosincovou odvetu s Attilou Véghem, po které plánuje úspěšný český bijec ukončit profesionální kariéru. Vémola má ale ještě jedno přání – zúčastnit se kultovního turnaje na pražské Štvanici, který se koná na konci července.

„Dejte mi Štvanici. Já ten turnaj miluju. Je to moje srdeční záležitost. Říkal jsem jim, aby mě nechali nastoupit. Klidně vezmu kohokoliv. Dají mi na Štvanici Kincla? Tak ať mi ho dají. Mluvilo se o Materlovi, tak ať mi dají Materlu. Mně je to jedno. Já prostě jen chci zápas. Nechám to na OKTAGONu. Nevybírám si. Proti Materlovi by nikdo nemohl nic říct. Je to polský válečník. Dejte mi kohokoliv, ale dejte mi důvod jít dál, makat a nepřežírat se,“ vysvětluje.

Zápas Karlos Vémola vs. Michal Materla na pražské Štvanici je ale těžko realizovatelný, polského zápasníka totiž čeká tuto sobotu účast na akci Colosseum pod organizací KSW. Dva duely v krátké době jsou u MMA bojovníků málokdy k vidění.

Pomoc od Novotného?

Do akce se zapojil promotér Oktagonu Ondřej Novotný, který po odvetě s Kinclem přislíbil, že se s Vémolou spojí a je připravený s hvězdou českého MMA najít ideální scénář.

„Ondra mi říkal, jestli mi můžou nějak pomoct. Tak jsem mu řekl, že jestli mi chtějí nějak pomoct, tak ať mě nenechávají bez zápasu. Potřebuji motivaci jít dál a makat, díky čemuž budu moct zapomenout,“ vysvětluje rodák z Olomouce.

Účast Vémoly na Štvanici je zatím ve hvězdách, je ale téměř jasné, že žádaný duel s polským bijcem Materlou to nebude.