Necelé dva měsíce uplynuly od duelu o šampiona střední váhy MMA organizace Oktagon, ve kterém vyhrál Patrik Kincl nad Karlosem Vémolou. Rivalita mezi zápasníky neopadla, ba naopak. Oba bojovníci si neustále vyměňují provokativní vzkazy.

Karlos Vémola. | Foto: Se svolením Oktagon MMA

Že by Patrik Kincl s Karlosem Vémolou po vzájemném zápase zakopali válečnou sekeru? Ani náhodou. Šampion střední váhy Kincl si rýpl do výběru dalšího soupeře Vémoly Lucase Alsiny.

„Tak promoval se nejtěžší soupeř kariéry. Proto mi to vadí. Proč se neřeklo narovinu, že Karel půjde s dalším pytlem, páč nechce normálního soupeře (alespoň z druhé stovky žebříčku). Ozval se například Haratyk od Artnox, ale druhá strana se nějak odmlčela,“ rýpl si rodák z Hradce Králové do Vémoly.

Zdroj: Youtube

Na reakci Kincl dlouho nečekal.

Vémola: Prohru viděl i Kinclův nejlepší kamarád

„Když skončil zápas, tak jsem šel a říkal jsem: 'Pás je v pr**li, viď?'. On na to odpověděl, jako… On to akceptoval. On sám si myslel, že prohrál. Však i Kozma, jeho nejlepší kamarád, po čtvrtém kole říkal, že už to bude těžko otáčet. Pár lidí to tak vidělo,“ řekl Vémola v podacstu slovenského rapera Rytmuse Cesta bojovníka.

„Lidi, kteří mě znají, ví, že kdybych věděl, že prohrávám, tak bych tam ve čtvrtém nebo pátém kole vletěl a bylo by mi jedno, jestli mi dá KO. Každého nakonec stejně zajímá jen to, jestli bojovník vyhrál, anebo prohrál. Je jedno, jestli to bylo na submisi, KO nebo body. Prohra je prostě prohra,“ doplnil Vémola.

Kincl, který je na sociálních sítích známý svými vtipnými komentáři, dlouho neotálel. „Takhle, člověk by se tomu zasmál, ale vsadím levé vajco, že tenhle nesmysl pár volů vezme vážně a bude mi to chodit do komentářů a zpráv. Něco jako s tím udáním k vymyšlené kauze, ke které se Karel doznal. Holt těch úderů v zápase proběhlo asi víc, než jsme mysleli,“ reagoval třiatřicetiletý bojovník na sociálních sítích.

Po květnovém duelu na akci Oktagon 43 to mají oba znesváření kohouti na zápasy 1:1, i s ohledem na plánovaný konec Vémoly se však třetí bitvy fanoušci bojových sportů jistojistě nedočkají.