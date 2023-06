Po prohře s Partikem Kinclem zná Karlos Vémola dalšího soupeře. O titul polotěžké váhy MMA organizace Oktagon si to český zápasník rozdá se Slovákem Pavolem Langerem, který na turnaji Oktagon 44 v německém Oberhausenu v pětikolové bitvě porazil německého bojovníka Alexandera Poppecka.

Karlos Vémola. | Foto: Se svolením Oktagon MMA

Skromný zápasník z Košic Pavol Langer zvládl životní zápas. Po výhře nad Alexanderem Poppeckem se stal prozatimním šampionem polotěžké váhy v MMA organizaci Oktagon, a je tak vyzyvatelem právoplatného šampiona Karlose Vémoly.

„Postupně jsem si počítal body, takže jsem na konci doufal, že by mohla dopadnout výhra. Samozřejmě jsem však bral v patrnost to, že bojuju s Němcem na německé půdě, takže jsem si nemohl být jistý, že mi výhru dají. Čeká mě Vémola, ale ještě před tím se musím vypořádat s jedním Jackem Danielsem. Chvíli si odpočinu a za nějaký týden dva začnu znovu trénovat a připravovat se na Karlose Vémolu,“ zhodnotil Langer.

Třicetiletý Slovák si získává srdce fanoušků svými srdnatými výkony - jeden z nich předvedl i v Německu. Langer totiž přežil první dvě kola, ve kterých Poppeck velice aktivně tlačil, nakonec se ale spálil. Od třetího kola Langer převzal inciativu a po zásluze vyhrál.

„Chtěl bych poděkovat všem perfektním lidem, kteří se podíleli na mé přípravě. Dokázali jsme, že i z malého města Košice, na které se často zapomíná, se může něco urodit. Chci poděkovat všem, kteří byli celou přípravu se mnou. V roce 1996 mě rodiče přihlásili na karate, za což bych jim chtěl poděkovat,“ dodal 196 centimetrů vysoký zápasník.

Vémolův respekt

Po prohře s Patrikem Kinclem tak zná Karlos Vémola svého dalšího soupeře, kterému na rozdíl od některých jiných soupeřů vyjádřil respekt.

„Bylo před ním hodně lidí, kteří velkýma řečma ten zápas dostali, ale v žádném případě si ho nezasloužili, a podle toho taky dopadli. Ale on se k němu propracoval sérií výher. Porazil několik skvělých soupeřů. Například Xaviera, který teď na turnaji vyhrál. Takže si myslím, že titulová výzva je naprosto oprávněná. Budu se muset připravit, nebude to jednoduchý soupeř. A jsem rád, že vyhrál právě on a bude to velké česko-slovenské utkání,“ zhodnotil svého soupeře Vémola.

Místo duelu zatím ještě není oficiálně potvrzeno, s největší pravděpodobností ale zápas proběhne na říjnovém turnaji v Bratislavě.