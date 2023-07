Nečekané trápení favorita přinesl turnaj MMA organizace Oktagon na Štvanici. Karlos Vémola dokázal zdolat Argentince Lucase Alsinu až po třech kolech na body, za což fanoušci odměnili rodáka z Olomouce pískotem.

Oktagon 45 v Praze na Štvanici. Karlos Vémola a Lucas Alsina | Foto: Se svolením Oktagon MMA

V prvním kole to vypadalo na očekávaný průběh. Karlos Vémola totiž hodil podceňovaného Lucase Alsinu na zem, tam ho ale nakonec nedokázal ukončit. Argentinec ve druhém kole začal vzdorovat, Vémola ale za bučení zaplněné Štvanice dokázal zápas vyhrát na body.

Takový fofr jsem nečekal, smekl před Bryczekem Kincl. O pás by šel bojovat hned

„To je tak, když všichni ti rádoby experti říkají, že budu mít lehkého soupeře, a on mi pak dá jeden z nejtěžších zápasů. Ve druhém kole se nedařilo, ale každopádně jsem tam zůstal, i když jsem byl na zádech, protože pravý válečník musí vydržet až do konce. Děkuji všem, kteří tleskali, a chápu ty, kteří bučeli. Asi jste čekali rychlejší konec, ale on ten frajer není tak špatný, jak o něm média psala. Je to kus hodně nepříjemného hajzla,“ reagoval Vémola po zápase.

Už před zápasem si do osmatřicetiletého bojovníka rýpl jeho hlavní rival Patrik Kincl s tím, že má Vémola opět žebříčkově velmi jednoduchého soupeře.

Vémoly se zastal budoucí soupeř

„Já mohu nastoupit jen proti tomu, koho přede mě OKTAGON postaví. Já nezápasím v UFC a nezápasím v Bellatoru. Můžu zápasit jen s tím, co pro mě OKTAGON najde, a já jsem vděčný, že mi někoho našli. Myslím si, že můj soupeř by si zasloužil větší respekt, když nastupuje se mnou do klece, než tohle odepisování ode všech,“ vzkázal Kinclovi a fanouškům Vémola.

Nečekaného zastání se naopak dočkal Vémola od svého budoucího protivníka Pavola Langera, se kterým bude v říjnu v Bratislavě obhajovat pás šampiona polotěžké váhy.

Další soupeř Procházky? Velký rival z Polska Blachowicz poodkryl karty

„Vémola v tomto zápase ukázal, že bojuje, i když mu to nesedne. Lidé by neměli zapomínat na to, kdo je vlastně Karlos Vémola. Podle mě by na něj neměli pískat, protože je to matador scény. Něco takového si nezaslouží. Dělá to přece i pro vás,“ reagoval na průběh duelu Langer. Svým vyjádřením potvrdil slovenský bijec pověst férového zápasníka.