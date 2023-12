Karlos Vémola po brutálním knokautu od Samuela Krištofiče v tichosti zmizel z O2 areny. Den po zničující porážce Terminátor prolomil mlčení. Legendu české MMA scény bude porážkaod Piráta ještě dlouho štvát, už teď má ale v hlavě odvetu století s Attilou Véghem na stadionu v Edenu, po které ukončí kariéru. „Jestli svoji reputaci chci zachránit, tak musím vyhrát. Mám půl roku na to, abych s tím něco udělal a zakončil kariéru se vztyčenou hlavou,“ vyhlásil Vémola.

Karlos Vémola se vzpamatovává z těžkého knokautu os Samuela Krištofiče. | Foto: Oktagon MMA

Přestože Samuel „Pirát“ Krištofič sliboval, že doručí rychlé KO, moc lidí tomu nevěřilo. Jenže on to dokázal. Potetovaný Slovák uspal bájného Karlose Vémolu už v prvním kole. S Terminátorem tahle porážka otřásla, stejně jako předtím od Patrika Kincla.

„Takhle jsem se s O2 arenou rozloučit nechtěl,“ přiznal. „Nebudu říkat, že každá prohra vás posunu k nějakému vyššímu cíli, protože tomu asi ani sám nevěřím. Já už jsem nahoře byl a mě tahle prohra vůbec nikam neposune,“ vzkázal Vémola prostřednictvím svého Instagramu.

Uznal, že v 38 letech už se nemůže měřit v kleci s mladšími bojovníky. „Možná je prostě akorát čas si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu, nejde ten čas zastavit. Nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo.“

Vítězná rozlučka?

Krištofičovi vysekl uznání. „Tím nechci upírat výkon Pirátovi. Ten se, na rozdíl od jiných, toho zápasu nelekl. Dal si do hlavy, že mě v prvním kole knokautuje, až se mu to povedlo. Velká gratulace, respekt za to, že nastoupil a co předvedl.“

Ikona organizace Oktagon se teď upíná s červnové odvetě „Zápasu století“ na fotbalovém stadionu v Edenu. Vémola slíbil, že udělá všechno pro to, aby Attilovi Véghovi oplatil čtyři roky starou porážku. Až splatí účty, bude moct konečně odejít ze scény.

„Zápasím přes třicet let a určitě to nechci zakončit dvěma prohrami, protože lidé si bohužel nepamatují to, co jste dokázali, ale to, jak jste skončili. A takhle já končit nechci. Pro mě to znamená, abych se už dneska někam zavřel a začal makat a připravovat se na červen, kdy budu mít svůj poslední zápas. Ten rozhodně chci vyhrát. Jestli tu svoji reputaci a kariéru chci zachránit, tak musím vyhrát. Mám půl roku na to, abych s tím něco udělal a zakončil kariéru se vztyčenou hlavou,“ měl jasno.