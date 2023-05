Karlos Vémola byl po porážce od Patrika Kincla v odvetě o pás střední váhy v MMA organizaci Oktagon totálně zničený. Terminátor připustil konec kariéry. V hlavě má ale ještě zápas s Attilou Véghem. Ten by měl být definitivně poslední.

Karlos Vémola po nakládačce od Patrika Kincla | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Když Patrik Kincl před týdnem obhájil pás šampiona, psychicky a fyzicky zdevastovaný Karlos Vémola prchnul z klece a dlouho o něm nikdo nic nevěděl. Po porážce se okamžitě vyrojily spekulace ohledně budoucnosti ikony česko-slovenské MMA scény. A když se Terminátor rozhodl konečně promluvit, bylo jasné, že konec kariéry se blíží.

OBRAZEM: Šampionem Oktagonu se stal Kincl. Vémolu porazil na body

„Já si prostě musím přiznat, že moje tělo už to nedává. Kluky, které jsem dříve porážel, už nedokážu porazit. Nedokážu dominovat. Každá jízda jednou končí a tohle byla velká jízda,“ oznámil Vémola v podcastu Fight Cast One. Před avizovaným koncem kariéry ho čekají nejspíš tři zápasy.

Sedmatřicetiletý zápasník, který před soubojem s Kinclem musel shazovat 25 kilo, prozradil, že by chtěl ještě bojovat v létě na Štvanici, pak má v plánu obhájit pás šampiona polotěžké váhy. A nakonec roku má domluvený vymodlený fight s Attilou Véghem. Právě odveta Zápasu století se slovenský golemem by měla být pro Vémolu tím posledním zápasem.

Lidi chtějí vidět odvetu

„Nechci skončit jako nějaký umíněný kluk po prohře. Před zápasem s Kinclem jsem hlásil, že zápas s Attilou Véghem, pokud nevyhraju, asi nemá cenu. Pořád si to myslím, protože Attila Végh je lepší. Na druhou stranu mě dojalo, když Attila říkal, že taky prohrál a já mu dal šanci. Vážím si toho, co řekl a díky tomu, že je to podepsané a domluvené, se to nebude shazovat mojí vinou,“ vzkázal Terminátor.

Karlos Vémola by chtěl po odvetě s Attilou Véghem ukončit kariéru:

Zdroj: Youtube

„Pokud Oktagon i Attila budou mít o ten zápas zájem, tak já do něj nastoupím. To však bude to grand finále. To bude ten můj poslední zápas, kdy se s celou touhle jízdou rozloučím,“ ujistil Vémola.

Chování Kincla k Vémolovi? Budu ho muset zmlátit, říká legenda českého MMA

Végh se odvetě s Vémolou dlouho bránil, teď je ale připravený tenhle zápas přijmout. „Teď záleží na Karlosovi, na Oktagonu a pak na mně. V životě už nehledám výzvy, jsem na to dost starý, ale s Karlosem je to něco jiného, ten zápas mi změnil život. Nejde o nějaký titul, ale o nás dva, lidi by chtěli vidět odvetu,“ uvedl Végh před nedávnem pro iSport TV.