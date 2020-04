Začnu trochu nezvykle. Veřejnost v březnu pobouřily záběry cyklistů, kteří vnikli do uzavřené oblasti u Litovle. Co jste si řekl, když jste se o tom doslechl?

Víte, je cyklista a cyklista. Tohle byla rodinka na výletě… Nechápu rodiče, takové jednání je neakceptovatelné. V dnešní době je to neuvěřitelný hazard.

Nemrzí vás, že právě takové incidenty pak na cyklisty vrhají špatné světlo?

Vše je to o přístupu lidí. Je jedno, zda běháte, lyžujete nebo jedete na kole. Každý si musí zamést před vlastním prahem. Cyklisté z našeho týmu respektují všechna pravidla. A nosíme roušky, které nám vyrobil sponzor.

Zrušené závody, omezený trénink. Dá se říct, že si teď sport prochází obdobím temna?

Nerad bych mluvil o temnu, běžný život je zkoušen daleko víc. Ale samozřejmě, když nevidíte cíl, je těžké trénovat. Jakmile závodníci nemají daný program, jsou v situaci, s níž se musí každý popasovat po svém. Někdo lépe, někdo hůře.

Myslím, že pro cyklisty zvyklé na kontakt je to náročné zvláště kvůli psychice. Můžou se teď poměřovat aspoň na dálku?

Trendy je online závodění z domova. Jedete na uchyceném kole či trenažéru a díky aplikaci vidíte, kde se nacházíte, jaký výkon ve wattech máte. Na druhou stranu, vím o lidech, pro které to není. Může to být dost ubíjející.

Už jste naťukl český tým TOPFOREX-Lapierre Pro Cycling, v němž sdružujete mladé jezdce. Co jim teď v téhle době radíte?

Každý dostal plán, který se mění podle situace.

Některé týmy možná zaniknou

Můžete být konkrétnější?

Všichni jsme v nové situaci. Oni mají smůlu, že nemohou být v kolektivu a netuší, k jakému datu a závodu se mají upínat. Na druhou stranu se jim zavřely školy, což je pro ně příjemná změna.

A jak teď trénují?

Vrátili se k všeobecné přípravě. Běhají, posilují. A pak jsme se každému věnovali jednotlivě: někomu třeba upravili tréninkový plán na to, aby se zlepšil v časovce.

Začíná se mluvit o ekonomických dopadech pandemie. Nebojíte se, že je ohrožena budoucnost cyklistiky a třeba i této české stáje?

Je možné, že některé týmy zaniknou. Ale to zanikaly už předtím. Nezapomeňme na to, že jsou firmy, které to zasáhne negativně. Ale pak jsou i společnosti, které na současné situaci vydělávají… Hlavní je, aby se život vrátil co nejdřív k normálu. My zatím problémy naštěstí nemáme.

Jste ve spojení se synem? Vím, že letos měl začít výrazněji závodit.

Je to tak, odešel do Španělska do týmu Alberta Contadora. Všichni jsme se potkali na závodech v Turecku. Teď je ale v Česku.

Předpokládám, že jste si oddechl…

Stihl to jen tak tak. Ta situace byla v březnu kritická, nikdo nevěděl, zda se mu povede vrátit ještě před uzavřením hranic.

Koukáte spolu doma na staré sestřihy a fotky, nebo si jde syn svou cestou a vaše kariéra ho tolik nezajímá?

Bavíme se, konzultujeme spoustu věcí. Ale teď je jiná doba, za nás ta cyklistika nebyla tolik vidět. A vlastně i já (úsměv). Dnes se všechno objevuje a řeší na sociálních sítích.