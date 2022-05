Hejnová ukončila kariéru. Dvojnásobná mistryně světa je těhotná

Jeho starší sourozenec se po onemocnění virózou před dvěma týdny nemohl na start postavit a o uplynulém víkendu si vyzkoušel závod aspoň při domácí Nymburské pětistovce.

„Jezdilo se mi super, ale tělo najednou řeklo dost. To je škoda,“ vrátil se devětadvacetiletý Martin Fuksa do nedávné minulosti. „Týden jsem nemohl trénovat. Bolely mě vlasy a podle toho poznám, že se mnou něco je. Netuším, co je to za ukazatel, ale vím, že nejsem v pořádku,“ usmál se.

Sběratel medailí ze světových soutěží pojede o víkendu na singlu kilometr a pětistovku. V souvislosti s Račicemi vzpomíná na mistrovství světa před pěti lety, kde na kratší trati získal titul a na delší stříbro. „Byla tam úplně úžasná atmosféra. Vím, že takové fanouškovské podpory se tentokrát nedočkáme, ale vždycky je dobré změřit doma síly se světovou špičkou. Hrozně se na to těším a uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ prohlásil Martin Fuksa.

Račický kanál má rád, ale zdráhá se říct, že by byl jeho oblíbeným závodištěm. „Poslední dobou tam ubývá voda. Při startu nebo ve vratném kanálu narážíme pádly do kamenů. Mělo by se s tím něco udělat,“ poznamenala česká kanoistická jednička.

Bratra občas porazí

Petra čeká na singlu ve SP premiéra. „S bráchou denně trénujeme, jedná se o takové minizávody a občas ho porazím. Jsem zvědavý, jak mi to mezi nejlepšími kanoisty světa půjde. Bude to poprvé, ale nervózní nejsem,“ svěřil se o pět let mladší závodník.

Dvojice Dukly Praha nepočítá, že by letos usedla do deblkanoe, na které startovala loni na OH v Tokiu. „Martin chce na mistrovství světa i Evropy závodit na obou tratích, a to by s deblem nešlo dohromady,“ vysvětlil Petr Fuksa s tím, že do jedné lodě by se měli vrátit za rok až se bude bojovat o nominaci další OH v Paříži.

Při předpokládané nominaci svého sourozence na C1 500 a 1000 metrů, by se na šampionáty, kde smí na rozdíl od SP startovat v každé kategorii jen jedna loď z jedné země, rád kvalifikoval na sprinterskou dvoustovku.