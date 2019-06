Haka, hromadný bojový maorský tanec, v Česku pomalu zdomácněla. A zasloužili se o to sportovci. V minulých čtrnácti dnech ji předváděli před svými zápasy softbalisté Nového Zélandu, kteří se na mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodu protančili ke čtvrtému místu. A nyní budou její slávu šířit ragbisté.

Sice nejde o fenomenální All Blacks (trojnásobné a navíc úřadující světové šampiony), ovšem vidět v akci Ambassador's taky není k zahození.

Haka pod orlojem

„Ambassador's jsou výběr Novozélanďanů hrající ragby v Evropě. Ale nikoli v nejlepších ligách. Většina mužstva nastupuje v Německu a Nizozemsku,“ přibližuje asistent trenéra české reprezentace Daniel Beneš. „Svou kvalitu rozhodně mají. A hlavně se těší všech výsad i práv jako All Blacks.“

Co to v praxi znamená? Vystupují jako reprezentace nejlepší ragbyové země této planety a mohou tančit haku. To už nějaký ten den dělají. Hned po příletu navštívili Ambassador's už zmiňovaný softbalový šampionát, kde podpořili své krajany.

Odskočili si do dvou televizních pořadů, na magistrátu je přijal radní Vít Šimral a poté bavili hakou kolemjdoucí přímo pod orlojem…

„Samozřejmě nám jde především o sport. Návštěva Ambassador's má ovšem i kulturní a společenský přesah. Jedná se o jedinečnou šanci, jak prezentovat ragby široké veřejnosti,“ přiznává kouč Beneš.

Znovu Čechy nepodcení

Podobně nabitý program Novozélanďany loni poměrně unavil a českému výběru senzačně podlehli 15:23. „Máte pravdu, podcenili nás. Podruhé se to už jistě nebude opakovat,“ zdůrazňuje.

Experti o favoritovi nepochybují Češi by měli hrát druhé housle. „Soupeři budou perfektně připraveni. Pamatuji se, jak těžko loňskou porážku nesli. A osm se jich do Prahy vrátilo,“ líčí Beneš. „Na Novém Zélandu hraje každý kluk i holka ragby. Základna je obrovská, téměř nevyčerpatelná,“ vypravuje s nadšením.

Dril od útlého dětství dostává zástupce protinožců do výhody. „Individuálně jsou někde úplně jinde. Jsou výbušní, silní, dynamičtí. Neuvěřitelně šikovní s balonem a téměř nezastavitelní při hře jeden na jednoho. Na to nejsme vůbec zvyklí.“

Stejně tak na vyprodané stadiony. Proti Ambassador's je to ale jiné. Čtyři klání sledovalo od 3000 do 3500 fanoušků. „Letos chceme dosáhnout na 4000 diváků,“ slibuje Beneš a emotivně dodává: „Přijďte, bude to stát za to. Čeká nás vynikající zápas, střet s opravdu kvalitním ragby.“

A hlavně, ona haka vážně stojí za to.

Dosavadní střetnutí

13. června 2015 - ČR Ambassador's 32:36

Body ČR: Pantůček 8, Kutil 5, Hruška 5, Loutocký 5, Kovář 5, Čížek 4.



25. června 2016 - ČR Ambassador's 13:30

Body ČR: Jursík 8, Pantůček 5.



17. června 2017 - ČR Ambassador's 0:38



16. června 2018 - ČR Ambassador's 23:15

Body ČR: Čížek 18, Kovář 5.