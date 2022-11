Titul v závodě na 10 km vytrvalců bude obhajovat Jáchym Kovář z pražské Dukly. Dařilo se mu i na nedávném mistrovství světa v běhu do vrchu v Thajsku, kde vybojoval desáté místo. Před rokem dokázal na mistrovství ČR porazit Jiřího Homoláče.

Homoláč může přepsat historii

Tím narušil vítěznou šňůru titulů brněnského běžce z let 2018-2020. K tomu má ještě jeden z roku 2016. Jeho medailový součet z tohoto šampionátu činí už osm cenných kovů, což je bilance, jakou mají ještě další čtyři běžci. Pokud se Homoláčovi podaří být mezi třemi nejlepšími i letos, stane se - co do počtu získaných medailí - historicky nejúspěšnějším běžcem krosového mistrovství.

Na startu však budou i další borci s nejvyššími ambicemi. Plzeňský Vladimír Marčík loni opanoval kategorii mílařů, ale v sezoně 2019 dokázal, že si umí velmi dobře poradit i s delší tratí, když bral mezi vytrvalci bronz. Šanci cítí i vítěz posledních dvou ročníků silničního závodu Běchovice-Praha Martin Zajíc. A brněnský vytrvalec chce zaútočit na první krosovou medaili.

Moira Stewartová nakonec šampionát vynechá, a tak je jasnou favoritku závodu na 8 km majitelka posledních dvou titulů Tereza Hrochová. Všestranná plzeňská vytrvalkyně by ráda završila úspěšnou sezonu, v níž startovala na mistrovství světa v Eugene, ME v Mnichově i vrchařském MS v Chiang Mai.

Kromě dvou zlatých medailí z tuzemského krosového šampionátu získala svěřenkyně trenéra Vladimíra Bartůňka v roce 2019 bronz. Na stupních vítězů tak už nechyběla tři roky po sobě.

Prosadí se potřetí slávista Šmahel?

Tradičně otevřený bude závod mílařů (4 km). Velmi dobře to na podzim běhá vítězi této kategorie z roku 2016 Michalu Šmahelovi z pražské Slavie. Vyhrál Velkou Kunratickou i Běh 17.

listopadu v Oboře Hvězda. Loni si doběhl pro bronz mezi vytrvalci, ale letos dává přednost kratší trati.

Talentovaný duklák Jakub Davidík má doma tituly ze žactva, dorostu i juniorů a rád by uspěl i mezi dospělými. Zajímavé bude sledovat, jak si v terénu povede dorostenecký mistr Evropy na osmistovce Jakub Dudycha z Vysokého Mýta. Premiéru na šampionátu bude mít kategorie mílařek (4 km), v níž je okruh kandidátek na titul poměrně široký.