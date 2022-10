Pak se v kariéře víc soustředil na silniční závody, ale tuto neděli ho fanoušci na jihu Čech uvidí v akci. „Ani mi nepřijde, že by to mohlo být jedenáct let… Vyskakuje mi při tom spousta vzpomínek,“ zasnil se.

„To že se vracím do terénu, je trochu souhra náhod,“ vyprávěl šestatřicetiletý silniční profesionál při tiskové konferenci k nedělním SP v Táboře prostřednictvím telemostu ze svého domova v belgickém Essenu.

„Letos jsem měl na silnici mizerný rok a loni to bylo hodně podobné. Zlobilo mě zdraví a bylo to jedno velké trápení. Chtěl jsem si sezonu prodloužit, a když jsem hledal vhodné závody a narazil na Tábor, rozblikala se mi očička,“ usmíval se cyklista, jenž v druhé části sezony startoval na silničním MS v Austrálii a potom i na šampionátu v gravelu.

Je si však vědomý, že od sebe nemůže očekávat velké výsledky. „Nebylo moc prostoru připravit se do terénu. Vypadl jsem z cyklokrosového tempa, pojedu ze silniční přípravy. Ale když jsem si o víkendu vyzkoušel závody Slovenského poháru, cítil jsem zlepšení,“ pokračoval všestranný cyklista, který v Dohňanech dojel na prvním a druhém místě.

Chce podpořit mladé reprezentanty

„Trať v Táboře mi sedí, forma není špatná. Nemuselo by to dopadnout špatně. Cyklokros mě pořád baví, ale na druhou stranu nelze tvrdit, že pojedu na výsledek,“ přiznal jezdec, který letos po 11 letech končí angažmá v elitní silniční stáji Quick-Step Alpha Vinyl.

Motivaci pro táborský podnik má ale velikou. „Chci podpořit táborské organizátory a náš mladý tým. Mohu s kluky promluvit, poradit jim a předat něco ze svých zkušeností. V jejich věku to potřebují,“ zmínil.

Na trati chce nechat všechno, aby potěšil fanoušky a navnadil je na mistrovství světa, které se poblíž táborského sídliště Lužnice pojede v lednu 2024. „Určitě mě poženou dopředu. Pojedu hranu, ale měli povzbudit i ostatní české reprezentanty, kteří se cyklokrosu věnují na sto procent,“ prohlásil jezdec pocházející ze Stříbra.

V Táboře se těší na cyklokrosový svátek



Táborští pořadatelé jsou nadšení, že v neděli nastoupí na start prvního evropského závodu světového poháru v cyklokrosu Zdeněk Štybar. „Lidi na něj přijdou,“ pochvaluje si předseda organizačního výboru Petr Balogh. „Pro český cyklokros toho udělal jako nikdo jiný,“ pokyvoval hlavou.

Reprezentačního šéftrenéra Petra Kloučka těší, že s ním může počítat pro lednové MS v nizozemském Hoogerheide. „Z domova to má dvacet kilometrů. Navíc tam získal jeden ze tří titulů v kategorii elite,“ poznamenal. Ovšem v neděli bude mít Štybar proti cyklokrosovému výkvětu těžkou roli. A to i přesto, že se na jih Čech nechystají největší světové hvězdy – nedorazí Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgičan Wout van Aert a úřadující šampion Tom Pidcock z Británie. Petr Klouček nominoval pro Tábor 27 reprezentantů. Nejvýš by z nich měl bojovat Michael Boroš.