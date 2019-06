Když můžu, rád pomůžu, neláme si hlavu svou pozicí volejbalista Pfeffer

/ROZHOVOR/ Jejich tváře se zase rozjasnily. Do Jindřichova Hradce dorazili čeští volejbalisté v podstatně lepší náladě než před týdnem do Brna. Důvod byl jasný, na úvodní porážku z Běloruska navázali v domácím prostředí dvěma výhrami – v tiebreaku s Ukrajinou a tříbodovou s Finskem. Jejich naděje na postup do Final four Evropské ligy tak dostaly reálnější obrysy. Uvolněný byl i Daniel Pfeffer, jenž si zvyká na roli prvního libera národního mužstva. „Jsme nabití pozitivní energií. Víme, že nás čeká rozhodující zápas skupiny. Chceme postoupit, a proto musíme zvítězit,“ burcuje 29letý borec.

Volejbalista Daniel Pfeffer. | Foto: Český volejbal

V Minsku jste ztratili. Co bylo v Brně jinak? Ani v Bělorusku jsme nehráli špatně. První sada nám vyloženě vyšla. Pak se nám ale rozpadla koncepce. S Ukrajinou to nebylo dlouho ideální, dolehla na nás tíha domácího utkání. Dva sety jsme se těžce hledali a spíš se nenacházeli. Pomohla ale střídání, výhru jsme vydřeli. S Finskem už to byla ta správná káva? Finové měli být hlavními favority naší skupiny. Nepřijeli ovšem v nejsilnější sestavě a docela jsme si na ně věřili. Nicméně byl úvodní set stejný jako ty špatné s Ukrajinou. Naštěstí opět vyšla střídání. Pomohlo i publikum, chytili jsme se a prokázali větší touhu po vítězství. Anděl s ďáblem v těle. Siniaková emoce na kurtu nekrotí, umí je využít Přečíst článek › Zdálo se, že jste našli optimální sestavu. Souhlasíte? Možná. Hrát ale může kdokoli. Každý z nás, co jsme tady, má národnímu týmu co dát. Je složité nahradit trojlístek Donovan Džavoronok, Petr Michálek a Milan Moník? Samozřejmě nám scházejí zkušenosti. Donovan by přinesl italskou top kvalitu. Vždyť nastupuje v mužstvu, které bojovalo o nejvyšší příčky v Serii A1. Petr je ostřílený smečař, jenž hrál léta v základní sestavě národního týmu. Mladí, kteří dostali šanci na úkor zavedených opor, ale ukázali, že mohou hrát. Zastoupit Moníka je váš úkol. Cestu na post prvního libera máte letos otevřenější. Svoji pozici vnímám pořád stejně. Když můžu, rád pomůžu. To, že jsem tady, mě těší i kvůli klukům. Máme dobrou partu. A jde vlastně o jedinou možnost, jak se společně vidět. A když se nám daří, je to ještě lepší. Letošní premiéra na čtyřstovce Hejnové vyšla. Zaběhla limit pro MS Přečíst článek › V sobotu hrajete proti Bělorusku. Ani vítězství 3:0 ale nemusí stačit. Jak tuto pozici vnímáte? Zápasů je ovšem ještě dost. Jedno je jisté, pokud nevyhrajeme, vidina prvního místa bude mizivá. Takže už nesmíme ztrácet. Teď jsou na řadě Bělorusové, a pokud uspějeme, můžeme dál pomýšlet na postup. Vzpomenout si na první set Co vás čeká v týdnu? Klasický program. Čekají nás dva tréninky denně. Od čtvrtka už přijdou videa. Čím blíž bude k zápasu, tím konkrétnější bude příprava na Bělorusy. Na co z Minsku je možné navázat a na co je třeba zapomenout? Musíme si vzpomenout na první set. V něm jsme podali téměř bezchybný výkon. Je třeba si dát pozor na smečaře a blokaře, které měli Bělorusové velké a šlo o jejich rozdílové hráče. Čím méně uděláme chyb, tím větší jsou naděje. Jak se těšíte na publikum v Jindřichově Hradci? Většina z nás je tady poprvé. Holky tu ale v lednu měly při kvalifikaci plný dům. Doufáme, že jsou místní lidé na volejbal zvyklí a taky nám pomohou. Zatím tu je všechno ideální. Město je hezké, hotel krásný. A z něj to máme sto metrů do moc příjemné haly. Bohem políbená a vytrvalý. Patočkovi dosáhli až na vrchol Přečíst článek › Výsledky národního týmu: Bělorusko – ČR 3:1, ČR – Ukrajina 3:2, ČR – Finsko 3:1. Další program: ČR – Bělorusko (8. června 18.00 – Jindřichův Hradec), Ukrajina – ČR (12. června 19.00), Finsko – ČR (15. června 17.00). Evropská liga volejbalistů - skupina C: 1. Bělorusko 3 3 0 0 0 9:2 9 2. ČR 3 1 1 0 1 7:6 5 3. Ukrajina 3 1 0 1 1 6:7 4 4. Finsko 3 0 0 0 3 2:9 0

Autor: David Nejedlý