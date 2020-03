Skončily dohady a spekulace, jak s informací o ročním odkladu naložíte?

Víme, na čem jsme. Nemusíme za každou cenu v chladných dnech trénovat na vodě. Můžeme dělat něco jiného, ale hlavně je potřeba celou přípravu změnit. Ještě nevím, jak na to zareaguje náš kanoistický svaz, protože letos se moc mezinárodních závodů nepojede.



Narážíte na olympijskou nominaci, kterou nemáte jistou?

Až to situace dovolí, mohly by se uspořádat dva kvalifikační víkendy. Z nich by společně s místenkami z loňského mistrovství světa vzešla nominace na olympiádu. Měli bychom tak aspoň nějaké velké závody. Když to tak dopadne, všichni se do toho obujeme a budeme se mít

k čemu upínat. Pokud by se kvalifikace nechala až na jaro 2021, prakticky nám vypadne rok, což je strašně ubíjející.

Jste krátce po návratu z tříměsíčního kempu v Austrálii. Nevyjde celá příprava vniveč?

Byl to předsezonní kemp. To co mám natrénováno, mi zůstane. Mám výbornou formu. Teď je potřeba se zkoncentrovat a udělat si plán na další období. Bude ale záležet na tom, jestli se letos nějakých závodů dočkáme.



Nebyl jste nadšený z jízdy na tokijském kanálu. Myslíte, že budou mít pořadatelé v neplánované pauze prostor na vylepšení?

Přestavba neregulérního kanálu je naplánována na květen a má do ní co mluvit jen Mezinárodní kanoistická federace. K našim připomínkám se stavěla pozitivně. Úprava by nevyhovovala jen mně, ale všem slalomářům. Otázkou je, jak vše dopadne, protože se tam v nejbližší době nikdo nechystá.