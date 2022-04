Když slávu vystřídá pád. Pět hvězd, kterým to na hřišti šlo lépe než s penězi

Sbíral jednu tenisovou trofej za druhou, na konto mu přibývaly peníze, jaké bychom mu mohli jen závidět. Dnes je Boris Becker bez financí a nervózně čeká na verdikt soudu, který by ho mohl až na sedm let do vězení. Není ale zdaleka sám, kdo musí nebo musel řešit obrovské finanční potíže.

Jedním z nejskloňovanějších jmen ve sportovním světě v souvislosti s penězi je asi Mike Tyson. Slavný boxer si přišel díky profesionální kariéře k hodně slušnému jmění. Mezi provazy si vydělal v přepočtu téměř deset miliard korun. Jenže zacházet s nimi uměl prachbídně. Zato užívat si dokázal plnými doušky. Luxusní sídlo s více než dvaceti koupelnami a ložnicemi vesměs vyvedenými ve zlatě, v němž nemohlo chybět třeba ani casino, a tygr, kterého si Američan pořídil jako domácího mazlíka, jsou pouhou špičkou ledovce. Trable boxerské legendy. Tyson zbil opilého provokatéra, zadržela ho policie Záplava drahých aut, večírků a dalšího luxusu nemohla skončit jinak než nezáviděníhodnými dluhy a bankrotem. I právě proto se dnes pětapadesátiletá boxerská legenda stále a stále vrací do ringu s vidinou finančních záplat. Osobní bankrot Střílel góly, užíval si slávy fanoušků a také peněz. Těch ale až moc. Hokejista Evander Kane si na ledových kluzištích vydělal více než miliardu korun. Jenže teď může místo peněz počítat spíš věřitele. Začátkem minulého roku se dokonce spekulovalo, že kvůli výše zmíněným potížím vůbec nenaskočí do kolotoče NHL. Scénář je podobný. Casina, večírky… a osobní bankrot. Jak přiznal pro web The Athletic, kromě narození dcery mu paradoxně pomohl i covid. Začal úplně jinak přemýšlet, u hokeje zůstal a začalo se mu dařit. Jenže přišly další průšvihy. Nařčení ze sázení na zápasy vlastního týmu, falšování certifikátu o očkování proti covid-19, propuštění ze San Jose… Žraloky vyměnil za Olejáře z Edmontonu a zatím se zdá, že mu změna prostředí svědčí. Vinen. Bývalý hokejista Čechmánek dostal za podvody za 7,2 milionu podmínku Z ledu se přesuňme na atletické ovály. Tady byla před lety fenoménem Marion Jonesová. Jméno sympatické Američanky dodnes svítí v tabulce světových rekordů v partě, která v roce 2000 zaběhla nejrychlejší dvoustovkovou štafetu v historii. Jenže její kariéru ukončil doping, na pár měsíců skončila dokonce za mřížemi. Odvrátili se od ní sponzoři, musela rozprodat své jmění a stala se dalším z příkladů sportovců, kteří ač si svého času mohli užívat, nakonec se museli potýkat s takřka existenčními potížemi. Čechmánek a podvody Pod basketbalovými koši se dají vydělat velmi zajímavé částky, zejména pak ve slavné NBA. Vyprávět by o tom mohl Allen Iverson. Jenže ten by také mohl přednášet o tom, jak pohádkový balík prošustrovat. Na rozdíl od řady svých bankrotujících kolegů však měl, zdá se, štěstí. Díky smlouvě se společností Reebok si přijde na 30 milionů dolarů. Na finanční injekci si však bude muset počkat až do roku 2030. Skandál kolem „ségry“ Ledecké. Olympijská vítězka naštvala gaye Na závěr jeden příklad z tuzemska. Vrátíme se k hokeji, ale z útoku se přesuneme do brankoviště. Tam svého času válel Roman Čechmánek. Na kontě má mnoho úspěchů, byl i členem památné party v Naganu. Jenže posléze se dal na podnikání a tam už se mu dařilo poněkud hůře. Za podvody během svého podnikání se dostal dokonce i k soudu. Je to pár dní, co se dozvěděl verdikt – tříletá podmínka s pětiletým odkladem.