Kelemena na domácí trati znevýhodňují dlouhé nohy. „Mám vysoko sedlo a těžiště hodně na řídítkách, odlehčený zadek kola mi pak hrozně skáče. Nemůžu pořádně šlapat,“ líčí sprinter Dukly Brno.

Drobné poskoky se projevují i na ukazatelích výkonu, kdy mu klesají watty. „Strašně mě to vyhazuje z rytmu. Když šlapu nějakou frekvenci a snažím se sílu dávat do pedálů, najednou mi začne lomcovat zadek. Nedá se nic dělat, musíme si počkat na nový velodrom,“ poukazuje na připravený projekt nového oválu v Brně.

Ve výsledkové listině Grand Prix Brno figuruje jako trojnásobný vítěz sprintu, jednou ovládl keirin. Jenže naposledy se radoval před třemi lety. „Rád bych to zopakoval. Jezdí sem velcí soupeři, každý rok se úroveň zvyšuje. V Brně se mi poslední tři roky nedaří zajet dobrý čas, jak dráha skáče. Chci to letos hecnout, napálit a jet rychleji,“ vyhlíží osmadvacetiletý Kelemen.

V uplynulé sezoně objel jako jediný z týmu všech šest dílů světového poháru a blýskl se například sedmou příčkou ve sprintu v Berlíně. Nastřádal nejvíc bodů do kvalifikace pro olympiádu v Tokiu ve sprintu i v keirinu a povedené období zakončil triumfem na Šestidenních v Hongkongu. „Minulou sezonu jsem měl dobrou, ale už byla dlouhá. Na Šestidenní do Hongkongu jsem se musel hodně přemlouvat, dopadlo to však nakonec zase dobře,“ popisuje.

Brněnští dráhaři směřují přípravu hlavně k podzimnímu startu druhé půlky kvalifikace na olympiádu do Tokia, přesto na domácí Grand Prix touží uspět. „V základní přípravě jsem o dost slabší, než když mám formu na vrcholu. V hlavě vím, že jsem poloviční, ale jsem závodník a nerad se nechávám porážet. Pokusím se vyhrát nebo bojovat o medaile, je to reálné,“ slibuje Kelemen.