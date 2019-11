Obsadil konečné třinácté místo. „Nevyšlo to, v takovém případě se vždycky dá udělat něco jinak,“ hlesl Kelemen.

V prvním kole obsadil ve své rozjížďce třetí místo za postupovou dvojicí Sebastien Vigier z Francie a Muhammad Shah Firdaus Sahrom z Malajsie. „Jeli jsme poslední dvoustovku za 10,07 sekundy, což byla nejrychlejší jízda prvního kola i oprav. Malajec jel Vigierovi na galusce a dovezl ho do cíle, to se těžko přelézá. Kdybych to věděl dřív, jedu víc zepředu,“ okomentoval první kolo Kelemen.

V opravě se potkali jenom tři závodníci a postupoval pouze vítěz. Brněnského dráhaře o 0,1 sekundy předčil Koyu Matsui z Japonska. „Jízdy se daly zvládnout lépe. Samozřejmě soupeři jsou silní a Pavel se musí rozhodnout v okamžiku, bohužel zvolil řešení, které nebylo ve finále úspěšné,“ hlesl brněnský i reprezentační trenér Petr Klimeš. Keirin v Minsku ovládl Harrie Lavreysen z Nizozemska.

Ve všech čtyřech rozjížďkách došlo k nepříjemným pádům, Ital Francesco Ceci a Němec Marc Jurczyk po nich skončili v nemocnici. „Když závodníkovi bouchne guma na kole, občas se padá, ovšem ve dvou případech způsobili pády jezdci, kteří dostali možnost startu díky rezervním kvótám. Nepatří mezi špičkové závodníky a někdy sundají ostatní,“ líčil Klimeš.

Do kvalifikace sprintu jednotlivkyň zasáhla Sára Kaňkovská z brněnské Dukly, časem 11,478 sekundy zaostala dvě desetiny za osobním rekordem a ze 33. příčky nepostoupila. Vyhrála Wai Sze Lee z Hongkongu. „S časem nejsem spokojená, uspěchala jsem to nahoře a nevyšly mi síly do závěru,“ řekla Kaňkovská, která v nedělí nastoupí do keirinu. V něm před třemi lety ovládla juniorské mistrovství světa. „Samozřejmě se těším hodně, protože to je moje oblíbená disciplína a dám toho všechno,“ slíbila.

Ve scratchi bral Daniel Babor z Tufo-Pardus Prostějov dvanáctou příčku, vyhrál domácí Yauheni Karaliok. V bodovacím závodě dvojic česká dvojice Jarmila Machačová s Kateřinou Kohoutkovou obsadily předposlední sedmnáctou pozici, zvítězily úřadující mistryně světa Kirsten Wildová a Amy Pietersová z Nizozemska.

V neděli zasáhnou do posledního dne Světového poháru v Minsku vedle Kaňkovské v keirinu ještě Kelemen a Martin Čechman ve sprintu jednotlivců a Nicolas Pietrula z pražské Dukly ve stíhačce jednotlivců.