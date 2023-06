České medaile. Mladík Koška zazářil v nové olympijské disciplíně Formula Kite

Na tenhle šampionát budou rádi vzpomínat. V Torre Grande se českým reprezentantům na mistrovství Evropy do 21 let a na mistrovství světa Masters v nové olympijské disciplíně Formula Kite dařilo. Na Sardinii vybojoval Vojtěch Koška bronz. Monika Žižlavská k tomu přidala stříbro na MS nad 35 let.

Medaile pro české kitesurfaře v nové olympijské disciplíně | Foto: Český svaz jachtingu