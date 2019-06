Nejlepší čeští reprezentační hráči odpálili pro štěstí žluté softbalové míče ze Střeleckého ostrova do Vltavy. Elitní nadhazovačka Veronika Pecková na něj napsala: „Ať doletíš až do Tokia.“ Úspěšný český pálkař David Mertl zase: „Ať to cinkne.“ Na oba čekají nejvýznamnější výzvy v jejich kariérách.

Koncem června rozehrají české softbalistky nejprve domácí evropský šampionát v Ostravě, a pokud skončí do šestého místa, vyrazí již za dva týdny na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu. Tam se kromě evropské top šestky vydají také dva zástupci Afriky. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz. „Vidím veliké šance, děláme pro to hodně. Bude to určitě náročné, ale věříme si,“ prohlásila Veronika Pecková, která se v Aucklandu na Novém Zélandu s týmem Howick v letošní sezoně umístila na pátém místě a v prestižním celostátním turnaji Club Nationals si zahrála finále.

Softbalistky budou chtít navázat na výsledek z loňského roku, kdy ovládly přípravný turnaj Super 6 za účasti evropské špičky. Navíc první ostrý test před klíčovou sezonou se jim povedl. Na Floridě během února sehrály proti americkým univerzitním týmům celkem 23 zápasů, ve kterých zaznamenaly 15 vítězství. V parádní formě se předvedly pálkařky, které odpálily 8 homerunů. Na nadhazovačském poli vládla Veronika Pecková, která si připsala 96 strikeoutů.

„Věříme, že máme na to se dostat na olympijské hry. Dlouhodobě patříme k evropské špičce a s africkými týmy si poradíme. Před několika lety jsme vyhlásili Misi 2020 a hodláme vybojovat historicky první olympijskou účast pro český softbal,“ vyhlásil Vojtěch Albrecht, trenér ženské reprezentace.

Oči vedou tělo

Pro zlepšení kvality odpalování míčků a hry v obraně využívá reprezentační tým neurovizuální trénink. Softbalistky trénují například se speciálními brýlemi pro hru pod umělým světlem nebo pilují rychlost zaostřování mezi pohybujícími předměty. Cílem je zrychlit a zkvalitnit přenos informací mezi mozkem a tělem. „Pálkařky mají v průměru 0,3 setiny vteřiny na to, aby rozpoznaly rotaci a vyhodnotily ideální řešení. Vedeme je nejen k lepším odpalům, ale také k rychlejší a přesnější hře v obraně. Tělo totiž vedou hlavně oči,“ vysvětluje trenér Vojtěch Albrecht. „O každé hráčce máme analýzu jejího zraku a neurologických procesů.“

Českému týmu pomáhá také jako tréninková pomůcka speciální čipy uchycené na pálce, které měří úhly při kontaktu s míčem, rychlost rukou a čas švihu. Inovativnější přístup mají softbalistky také k psychologické přípravě. Realizační tým nastavil cestu individualizace.

Základní skupiny mistrovství Evropy žen se rozehrají v Ostravě a ve Frýdku-Místku 30. června. Češky v úvodních duelech vyzvou Švédsko, Francii, Belgii, Slovensko a Litvu. „Je to určitě dobrý los. V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Vekou Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem. Rozhodně budeme útočit na titul, když hrajeme před domácím publikem,“ dodal reprezentační trenér Albrecht. Šestidenní kvalifikační turnaj v Nizozemsku je pak naplánován na 23. července.

MS: Haka na úvod turnaje

V červnu ale vypukne softbalový svátek mistrovstvím světa mužů. Do České republiky přiletí 16 zemí z pěti světových kontinentů. Celkem se odehraje 72 utkání. „Pro český softbal jde o historickou událost. Rozhodně chceme postoupit ze skupiny a bojovat o přední umístění,“ prohlásil trenér Tomáš Kusý, trenér českého týmu, který dlouhodobě vládne Evropě. Hned úvodní duel obstará lahůdku – Češi vyzvou úřadující mistry světa z Nového Zélandu.

Den: 13. června. Čas: 19:00. Místo: Joudrs Praha. Zvláštnost v programu? Tanec Haka! Takhle odstartuje letošní světový šampionát v softbalu. Novému Zélandu se přezdívá „černé ponožky.“ Už sedmkrát nejprestižnější softbalovou událost ovládli. A mezi největší favority patří také v tomto ročníku. „Bude to něco naprosto unikátního. Nečekal jsem, že se ve své sportovní kariéře někdy dožiju toho, aby byl světový šampionát v Evropě. Je to něco úžasného,“ prohlásil David Mertl, dlouhodobá reprezentační opora.

Z osmičlenné skupiny postupují do play-off čtyři nejlepší týmy. Proto, aby Češi uspěli, musí vyhrát minimálně čtyři zápasy. „To je naším cílem. Dostat se do play-off a hrát o co nejlepší příčky,“ dodal Tomáš Kusý ze softbalové reprezentace, která získala deset titulů z mistrovství Evropy. Ve druhé skupině je Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika, Nizozemsko a Singapur.

Zahraniční nadhazovači v extralize a vlastní software

Na nejprestižnější akci se domácí softbalisté připravují dlouhodobě, začátkem roku se příprava zintenzivnila. Dalším důležitým aspektem je hra na pálce. I tu však čeští softbalisté významně vylepšili a v současné době tomu pomohl také unikátní experiment. Nejvyšší mužská softbalová soutěž posílila šestice elitních nadhazovačů ze zahraničí. Čtyři Kanaďané, jeden Australan a nadhazovač z Argentiny.

Česká softballová asociace chtěla nalákat nejlepší nadhazovače s ohledem na přípravu na mistrovství světa. „Je to zpestření a zároveň nutnost při přípravě na mistrovství světa, vzhledem k tomu, že Evropa je v tomto směru poměrně ochuzená. Není tu tolik tak kvalitních nadhazovačů jako v jiných zemích," vysvětluje pálkař reprezentace David Mertl. V rámci přípravy využívá realizační tým speciální software, který analyzuje nadhozy soupeřů, ale také pokusy odpalů českých pálkařů. Jde o vlastní aplikaci, kterou si Česká softballová asociace vyvinula detailnější interpretaci důležitých statistik.

Rozpis ME v softbalu žen v Ostravě, skupina A

30. června 11:15 Česká republika vs. Litva

30. června 21:00 Česká republika vs. Švédsko

1. července 14:00 Slovensko vs. Česká republika

1. července 20:45 Francie vs. Česká republika

2. července 11:45 Česká republika vs. Belgie

Rozlosování MS v softbale (Praha, Havlíčkův Brod)

13. - 23.6.2019

Skupina A: Nový Zéland, Japonsko, Argentina, Česko, Mexiko, Botswana, Filipíny, Kuba.

Skupina B: Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika, Nizozemsko, Singapore.