Vybrečela si atletiku

Je jí sladkých sedmnáct. Tereze Lamačové naplňuje mladý život sport a škola. A tak by to mělo pokračovat i v dalších letech. Talentovaná kladenská atletka nejspíš přeskočí ze střední školy na univerzitu. „To, co jednou bude, je vždycky otevřené. Spíš mohu mluvit o něčem, co bych chtěla,“ vypráví usměvavá dlouhovláska.