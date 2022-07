„Hodně jsem to trénovala. Jsem moc ráda za to, že je další kolo v Londýně, protože před zápasem mi spoustu lidí říkalo, že když postoupím, tak mě přijedou podpořit. Moc se na to těším, je to skvělé, jsem šťastná," pronesla Martina Jindrová v rozhovoru po zápase přímo v Atlantě.

Plzeňská zápasnice MMA Martina Jindrová při zápase s kazašskou soupeřku Zamzagul Fayzallanovou.Zdroj: PFL

Zkušená judistka z Kazachstánu neměla příliš šancí, Jindrová na na chytře útočila jednotlivými údery. Po jednom zadním direktu na bradu soupeřky zahájila a následný útok, po němž rozhodčí zápas poprvé přerušil. Po další smrští úderů šla Kazaška znovu na zem, z něhož už jí česká bojovnice nepustila a vynutila si ukončení technickým knockoutem.

Jindrová věří, že si postupem do semifinále zajistí v PFL i smlouvu na příští rok. „Třikrát jsem vyhrála. Zápasy dělám pěkné, líbí se divákům i promotérům. Myslím, že šance je,“ zamyslela se Martina Jindrová ještě před odletem za moře. O přestupu do známější organizace UFC neuvažuje. „Na to už jsem asi stará, musela bych si budovat pozici. A druhá věc je, že v PFL se točí víc peněz,“ usmála se česká bojovnice.

Už jen za postup do semifinálového turnaje v Londýně připluje na její účet 600 tisíc korun čistého. A ve hře je pohádková odměna, vítězka celé pyramidy bere 85O tisíc dolarů.

„Možná kdybych turnaj v PFL vyhrála a šla do UFC z lepší pozice, pak bych o tom asi přemýšlela, ale to je daleko,“ zamyslela se přesto. K tomu by bylo potřeba porazit nejen Harrisonovou, ale i Pachecovou, která bude velkou favoritkou druhého semifinále.

Teď na pár dnů vypne a se sestrou, která jí v Atlantě držela palce v hledišti vyrazí na exotickou dovolenou do Kostariky. „Je to už takový můj rituál, protože času na odpočinek není moc. Semifinále je už za sedm týdnů. Týden u moře mi hodně pomůže, dobře zregeneruji,“ dodala Martina Jindrová.

