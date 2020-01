„Pokaždé, když jsem se snažil něco napsat, začal jsem plakat,“ uvedl na Instagramu LeBron James, který všeobecně platí za jednoho z Bryantových nástupců. Proto ostatně předloni zamířil právě do Lakers, v jejichž dresu Kobe získal pět mistrovských titulů.

Ba co víc: James a Bryant byli blízcí přátelé, na hrách v Pekingu 2008 a v Londýně 2012 získali zlato. Když spolu v neděli telefonovali, Kobe mu gratuloval k překonání hranice 33 643 bodů. K pokoření svého rekordu. „Ani na okamžik by mě nenapadlo, že to je náš poslední rozhovor. Slibuji, že budu pokračovat v tvém odkazu,“ dodal James.

Také čeští fanoušci, hráči i funkcionáři jsou zděšeni odchodem 41leté legendy. Většina z nich píše o fantastických výkonech, které Bryant dvacet sezon předváděl v dresu Los Angeles Lakers.

Nezapomenutelné setkání

Manažer národního týmu Michal Šob vložil na Facebook společnou fotografii. „Kobe byl ambasadorem mistrovství světa v Číně. Setkali jsme se na losu v Šen-čenu,“ prozradil Deníku. „Odmalička jsem ho obdivoval, těsně před fotkou jsem ho ale proklínal,“ usmál se.

Bryant totiž Česku do skupiny nalosoval Spojené státy, Řecko a Japonsko. „Napadlo mě: basket ti jde, ale losování vůbec. Dneska je jasné, že měl zlatou ruku.“ Prohodili spolu jen pár vět, pro Šoba však šlo o nezapomenutelné setkání.

„Řekl jsem mu, že jsem jeho velký fanda, pocházím z Česka, kde máme jednoho hráče z NBA. On mi odpověděl, že Tomáše Satoranského zná, je to dobrý basketbalista. Nabádal mě, abych mu naši společnou fotku poslal a pozdravoval ho.“