Když tahle zpráva v neděli večer přišla, lidé po celém světě nechápavě zírali na televizní obrazovky či na displeje svých mobilů. Kobe Bryant je mrtvý? Znělo to absurdně. Vždyť teprve před čtyřmi lety ukončil blyštivou dvacetiletou kariéru a s charakteristickým zápalem se vrhl do podnikání.

Přesto je to tak. Muž, který si vybral přezdívku „Černá Mamba“, odešel driblovat na onu vzdálenou palubovku kdesi na nebesích. „Bolest, kterou teď cítím, se nedá popsat slovy. Miloval jsem Kobeho, byl jako můj malý bráška,“ vzkázal jeho velký předchůdce Michael Jordan.

Málokdo za sebou nechal v NBA tak výraznou stopu jako Bryant. A ne že by jeho kariéra byla jen příběhem slušňáka. Jak už to u explozivních talentů bývá (do ligy šel v osmnácti letech rovnou ze střední školy), Kobe budil rozporuplné emoce.

Hlavně v první polovině kariéry platil za excelentního střelce, ale i sebestředného sobce, který by svým spoluhráčům míč raději nepůjčoval. V kabině Los Angeles Lakers se prý s nikým moc nebavil, hleděl si jen svého. Druhou velkou hvězdu týmu, bezprostředního žertéře Shaquilla O‘Neala, nemohl ani cítit. I když se s obrem „Shaquem“ nesnášeli (až v dalších letech k sobě našli cestu), dovedli Lakers v letech 2000 až 2002 ke třem titulům v řadě.

Šéfoval Lakers při tažení za dalšími tituly

Když pak O‘Neal odešel, postupně se změnil i Bryant. „Zatímco dřív, když mluvil se spoluhráči, říkal většinou něco jako ‚dej mi ten zatracený míč‘, tak později jim radil, podporoval je, na venkovních zápasech zval celý tým na večeři,“ vzpomínal slavný trenér Phil Jackson.

Bryant šéfoval Lakers při tažení za dalšími dvěma tituly v letech 2009 a 2010. To už byl králem ligy, vzorem.

I jeho herní styl se proměňoval: stále zůstával famózním střelcem, který rozhodoval zápasy, zároveň však skvěle bránil. Nikdo neměl takový respekt soupeřů. Sám říkal: „Zraju jako dobré víno.“

Bez zádrhelů se neobešel ani Bryantův osobní život. Svou manželku Vanessu poznal, když jí bylo sedmnáct, a vzal si ji i přes značný odpor své rodiny. Měli čtyři dcery (obětí osudné havárie se stala druhá nejstarší Gianna) a prožili spolu dobré i zlé.

Třeba skandál z roku 2003, kdy byl Bryant obviněn devatenáctiletou dívkou ze znásilnění. V roce 2011 Vanessa požádala o rozvod (pro „nepřekonatelné rozdíly“), později se manželé usmířili.

Bryant miloval módu, vozy Ferrari a Itálii, kde vyrůstal a mluvil díky tomu plynně italsky. Po skončení kariéry se intenzivně věnoval investiční činnosti a charitě. Měl velmi rád svůj vrtulník, kterým dříve létával na domácí duely Lakers. Prý pak byl odpočatější a hrál lépe, než kdyby trčel v dopravních zácpách. A právě vášeň pro létání se mu stala osudnou.