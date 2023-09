Basketbalový klub z Kolína hrající nejvyšší basketbalovou soutěž má velké finanční problémy. Hráčům dluží peníze. Pivot Pavol Lošonský se vyznal na sociálních sítích, že už čtyři měsíce nedostal výplatu. Potíže nezapírá manažer klubu a tiskový mluvčí Miroslav Sodoma, který v minulosti vedl tým také jako trenér a dosáhl s ním velkých úspěchů.

Z utkání předkola play off BC Kolín - USK Praha (96:102). | Foto: David Kratochvíl

Jedním z těch, kteří se veřejně ozvali, je Pavol Lošovský. Na svém Facebooku uvedl o své tíživé situaci. „Je 1. 9. a koukám na svůj bankovní účet, a pořád nic,“ uvedl trochu dojemně Lošonský, který také zmínil, že plat nedostal už čtyři měsíce. „Jak máme fungovat, když počítáme každou korunu v potravinách a jestli můžeme dětem koupit zmrzlinu, protože výplata, která má měsíce zpoždění, a dotyční lidé stále slibují pátek, pondělí a další týden a další měsíc. NIC,“ píše na Facebooku Lošonský, který ve středečním přípravném utkání na palubovce Nymburka chyběl (Nymburk vyhrál 90:83).

Vedení klubu se za nic neschovává, což přiznává manažer a tiskový mluvčí Miroslav Sodoma. „Je to pravda. Věc intenzivně řešíme, abychom do mistrovské sezony vstoupili v pořádku. Ale ano, je to pravda,“ přiznal Sodoma.

Šuškalo se také o tom, že by měl mít kolínský klub od basketbalové federace pozastavené přestupy. To už ale Sodoma popřel. „O tom nic nevím, to máte lepší informace než já,“ podotkl manažer klubu.

Nové angažmá? Prioritou je Amerika. Makám, abych se zlepšil, říká Krejčí

Každopádně do skládání mužstva na novou sezonu podle jeho slov finanční problémy nijak zásadně nezasahují. „V této chvíli máme mužstvo složené. S hráči, kteří tu momentálně jsou, normálně trénujeme a hrajeme přípravné zápasy. A s nimi i počítáme pro mistrovské zápasy,“ dodal Miroslav Sodoma.

Pro basketbalovou federaci jde o čerstvou a nepříjemnou novinku. Podle Deníkem oslovených funkcionářů se dosud žádný z hráčů Kolína neobrátil na arbitrážní komisi, která je tady od toho, aby v podobných záležitostech pomohla svým členům. „V tuto chvíli ctím presumpci neviny, nelze dělat žádný závěr. Arbitrážní komise ČBF neeviduje žádné žádosti," řekl Šimon Sedlařík, který je šéfem nejvyšší tuzemské soutěže.

Kooperativa NBL začne prvními zápasy v sobotu 23. září, Kolín bude hrát o den později na palubovce Ústí nad Labem před kamerami České televize.