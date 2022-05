Ruští hokejisté by neměli startovat na říjnovém utkání NHL. To říká nejslavnější český brankář Dominik Hašek. Dlouhodobě je pro, aby sportovci z Ruska, ať už hrají kdekoliv, byli v době válečného konfliktu, který rozpoutala právě východní mocnost, izolováni. I ti, kteří se proti tamnímu režimu vymezili. Takových je bohužel je málo, známý především Artěm Panarin, forvard celku New York Rangers. Argumentuje propagací Ruska a také tím, že část výdělků sportovců připadne zemi Vladimíra Putina.