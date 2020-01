Mezi oběma kluby nedošlo k dohodě na novém termínu utkání. Lovosice chtěly zápas předehrávat, Karviná dohrávat.

Zápas se měl původně hrát 24. listopadu, to ale Baník hrál (a úspěšně) odvetu Challenge Cupu se srbskou Niší.

„Soutěžní komise nám přeložila víkendové utkání předešlého kola v Plzni do televize. To se odehrálo ve středu 20. listopadu. V pořádku. Zároveň nám navrhla, abychom tedy utkání s Lovosicemi odehráli ve středu 13. listopadu. S tím jsme nesouhlasili, protože jsme se připravovali na odjezd k prvnímu utkání Challenge Cupu do Srbska. Navrhovali jsme několik termínů dohrávek, avšak marně,“ poznamenal prezident karvinského klubu Roman Mucha.

Karvinský klub předložil Lovosicím několik variant. „Žádný termín se Lovosicím nehodil. Dokonce jsme navrhovali, že zápas odehrajeme u nich, protože si na ně věříme, ale nechtěli ani to. Je evidentní, že Lovosice nechtěly zápas odehrát, chtěly si připsat dva body od zeleného stolu,“ mračí se Mucha.

Soutěžní komise ČSH ve složení Novák, Svoboda, Letev, Formánek, Ondráš a Šafránek rozhodla poměrem hlasů 6:0 o kontumaci zápasu v neprospěch Karviné a Lovosice si tak do tabulky připíší dva body z Karviné.

Jen připomínáme, že Petr Novák je onou osobou, s níž mají Karvinští permanentně problémy. Předseda komise rozhodčích jako delegát zápasu dohlížel na nezvládnutý způsob řízení utkání posledního kola základní části loňského ročníku v Lovosicích. Jedním z dvojice rozhodčích byl pak právě Milan Letev.

„Po skandálním řízení našeho zápasu v Lovosicích v minulé sezoně, který ovlivnil konečné pořadí soutěže, je to už podruhé, co nějaké Lovosice, které nikdy nehrály ani evropský pohár, takto hrubě zasahují do průběhu extraligové soutěže,“ zlobí se Mucha.

Baník se hodlá odvolat, problém je, že odvolací a kontrolní komise ČSH neexistuje, neboť se rozpadla a provizorně tak funguje v zastoupení jako exekutiva ČSH, v níž figurují pánové jako Novák či Srba, fakticky první muž lovosické házené.

„Tohle nehodláme nechat jen tak. Celou věc předložíme právníkům a zařídíme se. Kontumaci rozhodně nepřijímáme. Lovosice by u nás v životě nevyhrály,“ zakončuje Roman Mucha.