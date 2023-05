Po odstoupení olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobody z funkce předsedy Komise sportovců Českého olympijského výboru nahradila bývalého moderního pětibojaře skikrosařka Nikol Kučerová.

Nikol Kučerová | Foto: Barbora Reichová/olympijskytym.cz

Trojnásobná olympionička byla jedinou kandidátkou a byla zvolena jednomyslně. „David za pět let udělal pro sportovce hromadu skvělé práce. Za to mu moc děkujeme. A pokusíme se na to také navázat,“ řekla třiatřicetiletá Kučerová.

Svoboda skončil před měsícem po kritice, kterou si vysloužil za to, když v televizním rozhovoru v souvislosti s možným návratem Rusů a Bělorusů na olympijské hry přímo neodsoudil válku na Ukrajině.

Patnáctičlenná Komise sportovců hájí práva a zájmy sportovců v rámci Českého olympijského výboru. Spolupracuje se sportovním ředitelem ČOV Martinem Doktorem při zajištění servisu pro sportovce na olympijských akcích i v přípravě na ně. S Antidopingovým výborem ČR řeší oblast prevence a potírání dopingu. Zabývá se vzděláváním sportovců a dalšími tématy, která se jich týkají.

Poprvé v nové roli

Nikol Kučerová se ve středu poprvé v nové roli zúčastnila zasedání výkonného výboru ČOV. „Momentálně připravujeme vyhlášení Ceny Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Sportovci právě volí vítězku či vítěze z desítky nominovaných,“ uvedla.

„Chystáme také další vzdělávací seminář pro sportovce o psychologii, duální kariéře či dalších oblastech, který jsme pod Davidovým vedením uspořádali poprvé loni a měl velmi dobrý ohlas. Chceme touto cestou podpořit setkávání sportovců i napříč generacemi, aby si mohli vyměňovat zkušenosti,“ dodala.