"Každý, kdo se díval, viděl, že jsme zaostávali. Měli jsme problémy, oni byli vyšší, pozičnější. My jsme se s tím nebyli schopní vypořádávat řekněme první tři čtvrtky a až čtvrtá čtvrtina se srovnala. Sice to bylo o jedenáct, ale upřímně ten zápas měl být o víc," řekl český pivot Ondřej Balvín.

Dlouháni vyrazili vlakem do Hamburku. V Německu je čeká atraktivní dostaveníčko

Mimo českou soupisku zůstali z čtrnáctičlenného kádru Vít Krejčí, který nenastoupil kvůli drobnému svalovému zranění už v neděli v Pardubicích proti Chorvatsku, a Viktor Půlpán.

Výron v kotníku

Hned po 12 sekundách druhého poločasu zůstal po souboji pod německým košem ležet na palubovce Satoranský a s pochroumanou pravou nohou odkulhal do šatny.

"Jedná se o výron kotníku, to je jediné, co víme. Tomáše jsme poslali do nemocnice a čekáme na kontrolní snímek. V této fázi je těžké něco predikovat. Ukáže se, jak to bude natékat. Troufnu si říct, že je vyloučené, že by hrál proti Itálii," prohlásil manažer českého týmu Michal Šob.

Bývalý enfant terrible českého basketu Jelínek: Ukázali jsme, že se nevzdáváme

"My se teď nemůžeme dívat na skóre, spíš se musíme podívat na to, co jsme udělali špatně. Dnes tam bylo hodně věcí, co jsme nezvládli. Pořád je to příprava, zkouší se různé věci, takže se od toho musíme odrazit a hlavně, aby byl v pořádku Tomáš," doufal Balvín, že Satoranského zranění nebude vážnější.