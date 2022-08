Juniorská reprezentace se na mistrovství Evropy 2024 představí poprvé od roku 2012, na dorostenecký světový šampionát se národní tým od jeho založení za sedmnáct let ještě nikdy nedostal.

„Gratuluji všem, kteří se na těchto úspěších podíleli, a děkuji jim za jejich práci,“ uvedl na adresu úspěšných týmů prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Výsledky na ME B 2022

Junioři

Finsko 31:19

Bulharsko 26:23

Lotyšsko 43:20

Semifinále: Nizozemsko 36:29

Finále: Rakousko 32:26



Dorostenci

Řecko 33:31

Nizozemsko 39:19

Semifinále: Litva 37:27

Finále: Izrael 25:24

Dorostenci měli vytoužený postup na dosah už vloni, nakonec ale na ME skončili třetí. Vše vyšlo až letos.

„Jde o obrovský úspěch celé české házené. Náš cíl je mít všechny kategorie v elitní skupině a postupně se propracovat do špičky jak v Evropě, tak na světě,“ přeje si Zdráhala.

„Můžeme říct, že se přepisuje historie. Úspěchy jsou motivací pro další mladé házenkáře. V neposlední řadě se o našich hráčích bude ve světě vědět daleko dřív. Věřím, že právě to jim do budoucna pomůže do kvalitních zahraničních klubů.“ přeje si Zdráhala.

Spolupráce s dospělým áčkem

Z úspěchů se radují všichni zainteresovaní. Přitom si však uvědomují, že je čekají další těžké výzvy. „Je to krok vpřed, který jsme si všichni přáli. Teprve áčkové šampionáty ale ukážou, jak na tom ve skutečnosti jsme. Jsme rádi, že jsme pomohli české házené do elitní skupiny,“ těší trenéra dorostenců Jiří Hynek.

V postupech výběrů U20 a U18 se začíná projevovat práce center mládeže, částečně také od února nastolená spolupráce s koučem mužské reprezentace Xavierem Sabatem. Ten právě s dorostenci absolvoval modelové tréninky v rámci trenérského semináře. „Je to skvělá zpráva. Když se chcete měřit s nejlepšími, musíte proti nim hrát,“ vzkázal Sabate do Česka.

To se nyní dorostencům i juniorům splní. Česká mládežnická házená konečně nebude mezi elitou chybět.

Poslední vystoupení českých chlapeckých reprezentací mezi elitou

U21 – MS 2009, Egypt, 10. místo

U20 – ME 2012, Turecko, 13. místo

U19 – od založení v roce 2005 nikdy na MS nehrála

U18 – ME 2016, Chorvatsko, 15. místo