Kocouři Příbram – Lvi Praha 1:3 (26:24, 20:25, 20:25, 23:25)

Kocouři: Fifer, Kuchař, Polák, Kriško, Mäkinen, Safonov, libero Juračka. Střídali: Hulpach, Suda, Trojanowicz, Dlouhý, Rosenbaum. Trenér: Kop.

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Ježek a Kovařík. Střídal: Špulák. Trenér: Pomr.

Ten měl před kláním těžké sny. Pro tým, byť prošpikovaný talenty, je složité nastoupit bez klíčové opory – 32letého smečaře Martina Böhma. Na hřiště tak musel Peetu Mäkinen, což se zpočátku ukazovalo jako dobrý tah. „Byl to risk. Peetu měl dva měsíce zlomenou nohu, je teprve týden v plném tréninku. První set odehrál dobře, ale pak se na něm projevil výpadek. Dal jsem tam Radka Sudu, který byl výborný. Vlastně všichni mladíci nám pomohli,“ líčil Kop.

Trenér Pomr pracuje s konsolidovanou sestavou. Ani ve chvíli, kdy se některému z hráčů nedařilo, ke střídání nesáhl. „Změny by působily necitlivě. Všem klukům věřím. Nechci je dostávat pod tlak a po druhé chybě střídat,“ vysvětloval. „Ano, na smeči nám to dlouho nevycházelo, rezervy jsem viděl i v nahrávce. Chtěl jsem, aby si ti, co jsou na hřišti, vzájemně pomohli. A to se povedlo,“ ocenil.

Lužinský celek prožil krizové okamžiky na konci prvního setu. Z pohodlného vedení 23:20 se během mžiku vyklubal nepříznivý výsledek 24:26! „Vyhrát tuto sadu jsme si nezasloužili. Vždyť jsme byli horší. Každý z hráčů v ní udělal jednu chybu. A dohromady jich máte šest,“ vypočítával Pomr. Kouč Kop ke koncovce uvedl: „Bojovali jsme a měli i trochu štěstí.“

Domácí se dostali na koně. Ale ten je brzy shodil, další dvě dějství patřila (vcelku přesvědčivě) hostům – dvakrát 25:20. „Naše výkony zkrátka nejsou konstantní. Jsme schopni hrát skutečně dobře jen kus sady. Pak přijde výpadek, během něhož každý pravidelně alespoň jednou chybuje. A to nás stojí body,“ popisoval první muž lavičky Kocourů.

Se sestavou rázně točil. Ze hřiště se pakovali nahrávač Scott Fifer, smečař Peetu Mäkinen či blokař Alexander Safonov. A na něm srdnatě dřeli talenti Adam Rosenbaum, Radek Suda nebo Lukáš Trojanowicz. „Mladíci dokázali, že jsou schopni hrát extraligu. Cizinci by se měli zamyslet, proč tady vlastně jsou,“ řekl Kop.

Čtvrtý set nabídl opět vyrovnaný průběh. A také našel svého hrdinu – univerzála Lvů Mateje Mihajloviče. „Před ním smekám. Probudil se v něm zabijácký instinkt. Půjdu za ním a poděkuji mu, že nás vytáhl z pořádné šlamastiky,“ slíbil Pomr.

Hovořil (nejenom) o koncovce, v níž Pražané prohrávali 19:21, ale pak slovinský bombarďák trefil tři esa! Lvi už svou šanci nepustili – 25:23. „Praha má zkušenější tým, podala kolektivní výkon. My jsme nedokázali odkrýt žádnou její slabinu,“ mínil Kop.

A stejně sportovně zakončil své hodnocení jeho trenérský protějšek. „Atmosféra v hale byla báječná. Kocouři hráli mimořádně obětavě. Ještěže jsme se jim vyrovnali v bojovnosti. Nadřeli jsme se ale na každý bod,“ doplnil Pomr.