Minimum zápasů, nejistota v kalendáři turnajů nebo vynucené tréninky venku… Čeští badmintonisté mají za sebou velmi složitý rok, který zkomplikovala koronavirová pandemie. Na jeho závěru si za přísných podmínek zahrají o mistrovství Evropy. Reprezentanti absolvovali povinné testy a v úterý museli být celý den na hotelovém pokoji. Ve středu ráno vyjeli do Rakouska, kde probíhá lockdown do 7. ledna. „Jeden můj známý z Rakouska se divil, že se něco takového v Linci vůbec koná. Čeká nás ale velká bublina, jídlo budeme dostávat před dveře hotelového pokoje a skoro nikam nebudeme moct,“ popisoval Adam Mendrek.

Přesto nejenom on je nadšený z toho, že bude moct po delší době zapnout do turnajového režimu. „Už jsem málem zapomněla na ten pocit před ostrým zápasem, na ten adrenalin. Pořád jsme jen trénovali. Těším se na jakýkoliv zápas,“ tvrdila s úsměvem Tereza Švábíková. „Já absolvuji mezinárodní akci po devíti měsících,“ doplnil Mendrek. Česká jednička Milan Ludík je na tom podobně. „Na zahraničním turnaji jsem byl naposledy v březnu, začátkem října pak ve švýcarské lize. Od té doby nic. I když nejsem nováčkem, cítím teď mírnou nervozitu z toho, že konečně už budu hrát. Určitě se do toho dostanu zpátky a bude to zase jako před pandemií.“

Patrně nejlépe s herní praxí je na tom domácí ženská jednička Kateřina Tomalová. Během září, října a listopadu odehrála několik turnajů, například nevynechala prestižní Denmark Open. „Na konci června jsem odjela do Dánska, kde se dlouhodobě připravuji. Je fajn, že se konečně po nějaké době potkáme a společně budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ dodala Tomalová. Převážnou část v roce žije v Dánsku také Švábíková: „Na rozdíl od Česka jsme tam mohli permanentně trénovat v hale. Dřela jsem s elitními hráči z dánského klubu, což mi pomohlo. Turnaje se tam ale uskutečnit nemohly.“

Klíčové pro postup na evropský šampionát je porazit silné Nizozemsko, které má ve svém středu hráče širší světové špičky. Mixový pár Robin Tabeling a Selena Piek drží 16. místo světového žebříčku a například Mark Caljouw je na šestatřicátý nejlepší hráč. „Proti Nizozemsku nejsme favorité, ale co jsem nás viděl, tak jsme v dobré formě. Šance na překvapení určitě jsou. Navíc není jasné, s jakými hráči do Rakouska vůbec odcestují,“ tvrdil Mendrek. Pro české elitní hráče půjde navíc o velký test před olympijskou kvalifikací. Někteří se drží těsně u postupové hranice, nadcházející turnaje v příštím roce budou klíčové. Český tým nastoupí ve čtvrtek od 18.00 proti Rakousku, v pátek od 13.00 vyzve Slovensko a v sobotu v 11.00 Nizozemce.