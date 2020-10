Konec sportu v Čechách? Už zazněla první kritika

Balony uklidit do skříně, zabalit síť a zhasnout. Celý český sport bude od pondělí cíleně paralyzován. Dost možná to víte – do kruté izolace ho posílá vir covid-19 (a obezřetný ministr zdravotnictví Roman Prymula).

Miroslav Jansta | Foto: ČUS