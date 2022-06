"Přestože neexistuje žádná finální dohoda, jednání mezi Satoranským a Barcelonou se blíží ke konci," napsal server Eurohoops.net.

O služby českého reprezentanta prý stál také euroligový šampion Anadolu Efes, Satoranského však láká možnost zahrát si v Barceloně v jednom týmu s Veselým. "Samozřejmě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc," řekl na konci května českým novinářům.

Na odchodu z Barcelony je rozehrávač Nick Calathes. O třiatřicetiletého řeckého reprezentanta mají údajně zájem Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Atény nebo Fenerbahce Istanbul, kde se stal novým trenérem jeho krajan Dimitrios Itudis.