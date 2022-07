Z továrny na ryby králem Tour de France. Vingegaard chce nadále dominovat

Na koho z českých jezdců se mohou cyklističtí fanoušci těšit?

Sazka Tour by měl jet Jan Hirt, vítěz etapy na letošním Giro d´Italia a dnes asi nejlepší český silničář. Dále se představí kompletní český tým Elkov Kasper, Daniel Turek v barvách rakouského týmu Felbermayr a Pavel Bittner z německého celku Development Team DSM. Zatím není jasné, jestli nastoupí český národní tým s Mathiasem Vackem.

Jaká očekáváte účast špičkových stájí?

Přihlášeny jsou Team BikeExchange–Jayco, Bora–hansgrohe, počítáme s Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux, za nějž jezdí Jan Hirt. Jestli všechno dobře dopadne, tak se v barvách prvně jmenované stáje představí Brit Simon Yates, který má na kontě etapová vítězství na závodech Grand Tour. Jeho dvojče Adam dojel minulý týden v první desítce na Tour de France. Týmy ale mají na definitivní složení ještě čas, soupisky musí uzavřít až tři dny startem.

Jaké má Sazka Tour postavení v kalendáři?

Náš termín sice stojí krátce po Tour de France, ale každoročně se někdo z jezdců, kdo má v nohách tři týdny na „staré dámě“, na Sazka Tour objeví. Pauza je necelé dva týdny, dá se to zvládnout. Většinu elitních jezdců bere náš závod jako přípravu na Vueltu. To je právě případ Honzy Hirta. Z minulosti vím o řadě jezdců, kteří u nás startovali, a za pár týdnů pak ve Španělsku vyhráli etapy. Ostatně v programu máme dvě těžké horské etapy, které jsou dobrou přípravou na Pyreneje.

Prozraďte, které pasáže z čtyřetapového závodu jsou nejatraktivnější?

Jedná se o druhou etapu s cílem na Pustevnách v Moravskoslezských Beskydech. Celkové převýšení se blíží 3000 metrů. Dojezd třetí „královské“ etapy je zase u vodní elektrárny Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku. Dá se říci, že kdo bude po třech dnech ve vedení, neměl by už o něj přijít. Dva zmíněné kopce jsou totiž tak těžké, že se dají přirovnat k alpským stoupákům. Čtyři etapy a z toho dvě ve vysokých horách je unikát. Něco se dá nahnat i poslední den při jízdě na kostkách do Šternberku na trati závodu automobilů do vrchu Ecce homo.

Vingegaard svrhnul Pogačara. Neuvěřitelné. To mi nikdo nevezme, řekl král Tour

Sazka Tour už má ve světě jméno a místo v kalendáři. Neláká vás dostat se do vyšších pater v hierarchii etapových závodů?

Momentálně jsme v kategorii 2.1 a rozhodně bychom se rádi posunuli výš. Hlavní motivací je pro nás závod Okolo Polska, který patří do elitní společnosti. Výš jsou už jen tři třítýdenní závody Grand Tour. Cíl to není nereálný. Asi by bylo potřeba zamířit i do dalších míst v republice. Přemýšlíme i o startu v Praze.

Kromě Sazka Tour šéfujete i Závodu míru, který je určený pro jezdce do 23 let. Jak je tento závod se slavným jménem důležitý pro českou i mezinárodní cyklistiku?

V kategorii do 23 let je hodně vysoko. Na Závod míru přijíždějí mladíci, z nichž se za pár let stanou osobnosti profi pelotonu. Stačí vzpomenout na ročník 2019, kdy vyhrál Slovinec Tadej Pogačar a Dán Jonas Vingegaard byl pátý, tedy závodníci, kteří se letos přetahovali o vítězství na Tour de France. Ostruhy u nás získával i mistr světa Julian Alaphilippe. Řekl bych, že Závod míru představuje kolébku cyklistických talentů. Stále má skvělou atmosféru a fanoušci se rádi přijdou podívat na budoucí hvězdy. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme budovat značku Závodu míru.

V Česku má dávnou tradici, fanoušci pamatují doby, kdy v něm za socialismu zápolily hvězdy amatérského pelotonu. Je možné, že by ZM zase jezdili cyklisté dospělého věku?

Situace je taková, že se snažíme udržet vysoký standard Závodu míru pro jezdce do 23 let. Ten už se prakticky nemá kam posunout. Velkou profesionální cyklistiku chceme budovat na Sazka Tour a vytvořit z ní opravdu elitní etapový závod.

Najdete si při vašich ředitelských povinnostech čas, abyste sledoval závody, v nichž jste před lety účinkoval, jako například nedávnou Tour de France?

Tour sleduju a baví mě to. V roli spolu komentátora jsem byl při několika etapách hostem ve studiu České televize. Přehled o dění v profesionálním pelotonu si stále udržuju, je to důležité i vzhledem k mé funkci.

Co jste říkal průběhu závodu?

Letošní Tour de France mi přišla nesmírně zajímavá. Prakticky nebyla vidět žádná hluchá místa, závodilo se extrémně rychle. Pro diváky to bylo díky soubojům Vingegaarda s Pogačarem naprosto skvělá podívaná.

Doping? Tohle je otázka na h...o, zuřil nezničitelný Belgičan Wout van Aert

A co vy a silniční kolo? Zajezdíte si někdy?

Rozhodně. Jezdím i ze zdravotních důvodů. Je potřeba, aby tělo bylo i po skončení kariéry v určitém zápřahu. Na kolo se dostanu poměrně často. Vyrážím třikrát i čtyřikrát do týdne. Pořád mě to baví, takže si to užívám. (usmívá se)

Máte nějakou oblíbenou trasu?

Rád vyrážím z Moravské Třebové směrem na Zábřeh a využívám k tomu hlavně méně frekventované silnice. Říkám tomu Švýcarsko, protože se kolem pasou krávy a ovce a mám při jízdě krásný výhled na hory včetně Pradědu v pozadí. Vůbec Jeseníky a Orlické hory jsou pro mě velká srdcovka.

Sazka Tour Challenge

Obávané stoupání na Dlouhé stráně si mohou vyzkoušet i zapálení hobby jezdci. V sobotu 6. srpna je pro ně připraven závod s cílem ve stejném místě, na které dojede o několik hodin později peloton s profi cyklisty. Na dvanácti kilometrech zdolají úctyhodných 800 výškových metrů.