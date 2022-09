Zdroj: Youtube

„Natáčení bylo vtipné. V Karlových Varech jsme byli zajímavá atrakce nejen pro turisty, ale i pro místní – kvůli paruce mě kamarádi buď nepoznali, nebo se mi smáli,“ vypráví Kopfstein, jehož pronásleduje i triatlonová reprezentantka Heidi Juránková.

Honička obou karlovarských rodáků se ovšem neodehrávala pouze na kolonádách. Jsou v zachyceny další triatlonové disciplíny – Juránková tak Kopfsteina nahání i ve vodě a na kole. „Proto jsme název rozšířili na Vrchní, uplav, ujeď, prchni!“ říká ředitel závodu Vladimír Malý.

„Snad se nám podařilo to, o co jsme usilovali – chtěli jsme překročit hranice triatlonového světa, pobavit nezaujaté diváky a přitáhnout pozornost k závodu, který se stejně jako Vrchní, prchni! odehrává na těch nejhezčích místech Karlových Varů.“

Program pro děti, rekreační sportovce i hvězdy

Program triatlonového svátku zahrnuje závody pro děti, rekreační sportovce, nejlepší české závodníky i olympijské hvězdy, které se v lázeňském centru představí při závodě SP.

Petr Kopfstein se už potřetí zúčastní sobotního závodu Age Groups. Ten je určen výkonnostním i rekreačním triatlonistům a koná se na distancích, s nimiž si poradí každý amatérský sportovec – 750 metrů plavání, 20 km silniční cyklistiky a 5 km běhu.

„Závodí se přímo v historickém centru. Navíc se jedná o divácky zajímavý víkend, protože program je díky nedělnímu světovému poháru a účasti triatlonových hvězd atraktivní pro fanoušky,“ zve Kopfstein.

On sám propadl triatlonu v posledních dvou letech, kdy se zúčastnil nejen karlovarského závodu, ale zvládl také polovičního Ironmana (1,9 – 90 – 21 km) v Portugalsku a Rakousku. „Líbí se mi komplexnost tohoto sportu a jeho pestrost. Když nejste dobří v jedné disciplíně, můžete to dohnat v jiné. Já tedy nejsem dobrý v žádné z nich, ale o to víc mě baví trénovat,“ směje se.