Akrobatický pilot, jenž se proslavil v sérii Red Bull Air Race, pro to dělá maximum. „Vyjednáváme. Slyšel jsem spoustu variant,“ řekl v rozhovoru pro Deník 42letý rodák z Karlových Varů.

Zaznamenal jsem zprávy, že jste měl po loňském konci Air Race zájemce o koupi vašeho letadla. Nehlodalo to ve vás?

Ne. Nikdy jsem o prodeji letounu neuvažoval, pořád s kolegy pevně věříme, že seriál bude zase obnoven. Stále se o tom jedná. Navíc tyhle stroje jsou v podstatě neprodejné, maximálně pro skalní fanoušky, ale pro normální piloty vhodné nejsou.

A místo toho jste si závodní stroj během pauzy zrenovoval. Co se vám na něm teď líbí nejvíc?

Primárně jsem letadlo nerenovoval proto, aby se mi víc líbilo (úsměv). Hlavní důvod byl ten, že jsme ho v podstatě šest let nemohli pořádně modifikovat. Buď závodilo, bylo na cestách v přepravním kontejneru, nebo leželo v celním skladu a přístup k němu byl velmi limitován.

Jakou změnu považujete za zásadní?

Udělali jsme nový lak. Teď je letadlo o čtyři kilogramy lehčí, což je v naší branži nesmírná váha.

Zní to, jako byste opravdu počítal s tím, že se vrátíte do vzduchu.

O obnovení se jedná už téměř rok, část dosavadního managementu by ráda společně s investory z východního trhu pokračovala. Podnikli řadu kroků, které tomu měly pomoct, bohužel momentální situace tomu nenahrává. Doufám, že příští rok bude pro rozjezd příznivější. Pod jinými křídly, sponzory a v jiných lokacích.

Zdroj: Red Bull Media House

Vzhledem k pandemii vlastně udělali pořadatelé dobře, že? Letos by se stejně nezávodilo, nebo maximálně někde a bez diváků.

To je pravda. I všechny air show, které byly naplánované v Čechách, se přesunuly na příští rok.

Pojďme k tomu možnému restartu. Je někde garantováno, že byste se pak i vy znovu objevil ve startovním poli?

Všichni piloti, kteří létali původně, jsou ti, kteří vlastní týmy a i ta velmi specifická letadla, takže my všichni vyjednáváme s novým majitelem. Je čtrnáct pilotů, uvažovalo se už o snížení počtu na dvanáct. Někdo možná ukončí kariéru kvůli věku nebo jiným důvodům. Uvidíme. Týmy jsou v podstatě dané, a potřebné vybavení nelze vyrobit ze dne na den.

Volná chvíle? Auto, lyže i triatlon

Měl jste věrné fanoušky, na závody v atraktivních lokalitách přišly stovky tisíc lidí jako například v Portu, ale Air Race toho nedokázal využít po finanční stránce. Je nějaká cesta, aby se tento zájem „prodal“ a šampionát na sebe i vydělal?

Já myslím, že problém byl v samotné finanční náročnosti tohoto sportu. Přesouvat letadla po celém světě a veškerou techniku je nákladné. Seriál si vždy musel vytvořit veškeré zázemí včetně provizorního letiště v dané lokaci, to stojí hodně peněz. Nicméně pro odpověď na tuto otázku určitě nejsem ten pravý. Já jsem pilot a má práce je létat co nejrychleji a co nejbezpečněji. Slyšel jsem spoustu variant, ale nevím, jak to dopadne.

Dlouho před kariérou akrobatického pilota jste úspěšně podnikal. Toho jste se vzdal úplně?

Ano, jakmile jsem postoupil do hlavní kategorie. Skloubit tyto dva životy jednoduše nešlo, a tak jsem se rozhodl jít cestou letectví. Nelituji ničeho, rozhodně to bylo něco, co stálo za to. Rozhodl bych se stejně i teď.

A jestli to není moc osobní, co vás živí teď?

Pořád mě živí létání, i když tenhle rok byl těžký. Vsadil jsem na jednu kartu, tak uvidíme, jestli se to vyplatí.

Máte dvě děti. Spousta sportovců říkala, jak si ve volnu konečně užívala rodinu. Co vy?

S dětmi jsem strávil hodně času a jsem za to rád. Moje práce mi ale chybí.

Čím si ještě krátíte volnou chvíli?

Létání je číslo jedna. Ale asi jako každý chlap mám rád auta. Jezdím bezpečně, ale na dlouhých cestách mám rád komfort a pohodu. Přes patnáct let jsem věrný Lexusu. Jsou to úžasná auta, která splňují všechny moje požadavky. A pak hodně sportuji.

Jak sportuje akrobatický pilot?

Užívám si lyžování, kolo a nově také zkouším i triatlon, abych se v mezičase, než se seriál znovu rozjede, udržel v kondici.