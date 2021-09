Nejlepšího výsledku v mistrovství světa Red Bull Air Race dosáhl v roce 2017, kdy byl celkově pátý a závod v japonské Čibě dokončil jako druhý. Ovšem o dva roky později se nad atraktivním seriálem zatáhla opona.

„Dodnes se pořádně neví, proč to skončilo. Bylo to rozhodnutí majitele. Uťalo se to zčistajasna v polovině sezony,“ konstatoval Petr Kopfstein.

Nechybělo vám pak létání?

Brzy přišel covid… Teď ale doufám, že se seriál vrátí. Existuje reálný předpoklad, že by se mohlo ještě na konci letošního nebo na začátku příštího létat v Saúdské Arábii.

Máte už nějaké konkrétnější informace?Šampionát by měl fungovat pod jinou hlavičkou a s novým sponzorem, jímž je saúdskoarabský ropný gigant Saudi Aramco, který je i partnerem automobilového mistrovství světa formule 1. Formát závodů by měl být téměř identický a má navazovat na Red Bull Air Race. Létat se bude zase na čas a mezi pilony.

Už víte, kde by se měly závody konat?

Podrobný kalendář ještě není známý, ale podle posledních informací budou dějištěm země Blízkého východu. Má se jednat o pět závodních dvojvíkendů – první a poslední v Saúdské Arábii. Zbývající mají uspořádat Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty. Hodně bude záležet na tom, jaká bude v tomto regionu panovat bezpečnostní a hygienická situace.

Čím jste se loni zabýval?

S týmem jsem se věnoval hlavně přípravě stroje. Proběhla spousta úprav: dělala se kompletní generálka, letoun má nový lak a je o čtyři kila odlehčený. Došlo i na vylepšení, na která nebyl předchozí roky prostor, protože letadlo bylo pořád na cestách.

Bylo možné trénovat?Loni se vlastně žádné air show nekonaly, ale létat jsem se snažil, co to šlo. Ale zákonitě, když odpadly přelety mezi jednotlivými závody, takže jsem v letadle strávil méně času než obvykle.

Máte nějaké informace, jak se na nový projekt chystá konkurence?

Co vím, tak všichni chtějí závodit. Nikdo to nezabalil, nikdo letadlo neprodal. Zajímavé ale je, že se naše elitní dvanáctka rozdělila do dvou skupin. Jedna jde jako já saúdskou cestou.

Jaká je druhá větev?

Připravuje se ještě konkurenční čínská série. Té ale moc nevěřím a přikláním se k arabské variantě. I proto, že se organizace chopili bývalí manažeři z Red Bullu, tedy Rakušané.

? All or nothing… Final 4 in Kazan! Na tohle jsem ted nahodou narazil, to byla jizda… Vsechno nebo nic, Final 4 v ruske Kazani! #keeppushing #edge540v3 pic.twitter.com/BX4yqZdtZL — Petr Kopfstein (@petrkopfstein) January 23, 2021

Nezanedbáváte ani fyzičku a v sobotu se už podruhé postavíte na start závodu City Triathlon Karlovy Vary. Co vás přivedlo k tomuto všestrannému sportu?Při kondičním tréninku jsem se seznámil s naší triatlonovou legendou Honzou Kubíčkem. Začali jsme spolu plavat, jezdit na kole i běhat. Je to pro mě zábavné, protože příprava je pestrá. Za čas jsme si jen tak z hecu plácli, že si to vyzkouším naostro. A protože se karlovarský triatlon koná prakticky pod mými okny, jel jsem ho už loni.

Měl jste s jednotlivými disciplínami nějakou zkušenost?

Vzhledem k tomu, že jsem ani jednu nedělal závodně, je to pro mě dost těžké. Spíš mě triatlon fascinuje. V rámci přípravy si rád vyzkouším závod, ale nejde mi ani moc o výsledek. Spíš o atmosféru a pocit zažít si to. Za triatlonistu se určitě nepovažuju.

Jak jste připravený karlovarský sprinterský objem (0,7 km plavání – 20 km kolo – 5 km běh)?

Loni jsem si koupil silniční kolo, dostal první neopren a triatlon si trochu osahal. Jsem opravdu skutečný amatér.

Přesto se dá říct, že triatlonu věnujete dost času…

Jsem z něj nadšený. Čtu o něm knihy a sleduju všechny závody. Při olympiádě jsem nechodil spát, pak jsem si nenechal ujít mistrovství světa v Kanadě.

Má létání s triatlonem něco společného?

Asi ne. Je to ale výborná příprava na létání a na rozdíl od posilovny mě hrozně baví.