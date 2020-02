Pořadatelé olympijských her v Tokiu nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července .

Člen MOV Dick Pound tento týden uvedl, že pořadatelé mají tři měsíce na definitivní rozhodnutí o osudu her. Organizátoři ale ohrožení olympiády nepřipouštějí. "Nic se nezmění na tom, že se hry uskuteční podle plánu. Ani nepřemýšlíme o tom, kdy nebo za jakých okolností bychom se měli rozhodovat. Takové myšlenky nás vůbec nenapadají," řekl Enjo v rozhovoru s agenturou Reuters.

V Japonsku bylo dosud zaznamenáno více než 900 případů nákazy koronavirem, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Většina z nich, přes 700, pochází z výletní lodi Diamond Princess, která je v karanténě nedaleko Tokia.

Výrazně postižený je ostrov Hokkaidó, kde tamní vláda vyhlásila minimálně do 19. března mimořádný stav. Na tomto ostrově leží Sapporo, kam byly kvůli očekávanému vedru přesunuty atletické maratony a chodecké závody.

Vzhledem k postupu epidemie a rušení řady sportovních akcí v Japonsku se spekuluje o osudu olympiády. Podle japonských médií by mohly být odloženy o půl roku až rok. "Žádná taková debata neprobíhá," uvedl Enjo. Organizátoři ale zvažují omezení tradiční štafety s olympijským ohněm.

Tokio se olympiády nehodlá vzdát

Japonci za přípravu her v Tokiu utratily miliardy dolarů. Vznikla řada nových sportovišť a japonská vláda věřila v rozmach turistického ruchu. Tokio se olympiády nehodlá vzdát. Když přišel jeden z kandidátů na londýnského starostu s nabídkou, že by britská metropole mohla pořadatelství převzít, snesla se na něj z japonské strany vlna kritiky.

Šéf MOV Bach organizátory podpořil. "Přípravy na olympijské hry 2020 v Tokiu pokračují s cílem mít tohle léto v Tokiu úspěšnou olympiádu a ujistit sportovce, aby pokračovali naplno v tréninku a přípravách," řekl v telefonickém rozhovoru pro vybraná japonská média.

Šéf MOV: Prioritou jsou kvalifikace na OH a bezpečnost účastníků

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v souvislosti s epidemií koronaviru aktuálně klade důraz na dokončení kvalifikací pro olympijské hry v Tokiu a zajištění bezpečnosti sportovců i všech dalších účastníků při kvalifikačních akcích i samotných hrách. Řekl to prezident MOV Thomas Bach v rozhovoru pro vybraná japonská média, v němž ujišťoval, že vedení olympijského hnutí stále počítá se zahájením OH 24. července.

Kvůli novému koronaviru byla zrušena už řada sportovních akcí, některé z nich i v Japonsku. Člen MOV Dick Pound nedávno uvedl, že na definitivní rozhodnutí ohledně olympiády je ještě tři měsíce čas. Není to ale stanovisko MOV. "Oficiální pozice MOV je, že jsme plně oddáni úspěchu olympijských her v Tokiu. Děláme všechno nejen pro to, abychom zajistili úspěch her, ale také pro zajištění kvalifikace a příprav světových sportovců," uvedl Bach.

Odmítal komentovat možné náhradní scénáře zrušení, odložení nebo přesunu OH. "Nebudu jakýmkoliv způsobem podporovat spekulace. Jde o to, co se děje teď, ne o spekulace. A teď je důležité zajistit kvalifikační procedury a zároveň ochránit bezpečnost sportovců," prohlásil.

MOV spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a organizačním výborem. Bach ocenil také přístup řady národních olympijských výborů včetně toho v Číně, kde koronavirus udeřil nejdříve a nejsilněji.

"Momentálně čínský zápasnický tým trénuje v Srbsku, odkud vyjíždí na různé kvalifikační turnaje. Čínští stolní tenisté jsou v Kataru, ženský basketbalový tým v Chorvatsku. Dokázali jsme v průběhu týdnů přesunout kvalifikační soutěže a turnaje z Číny do zemí, kde může být zajištěna bezpečnost sportovců," popisoval.

Ochranu všech zainteresovaných považuje za klíčovou také při samotné olympiádě. "Bezpečnost všech účastníků olympijských her, ať už se jedná o sportovce, rozhodčí nebo diváky, je prioritou pro Mezinárodní olympijský výbor a také pro organizační výbor," doplnil.