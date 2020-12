Návrat pátého stupně? Sportování bude zřejmě po Štědrém dnu znovu omezeno

Jedna rada pro rodiče, velké i malé sportovce. Pokud jste snad váhali, zda má ještě před vánočními svátky smysl jít na hřiště, tak konec otálení. Hurá do toho. Jděte si zaběhat s přáteli, vyrazte na kolo. Využijte kluziště (tam, kde jsou)… Po Štědrém dnu už to moc nepůjde. Česko totiž spadne do nejpřísnější karantény, myšleno do pátého stupně protiepidemického systému.

Kluziště v lázních v Jeseníku v únoru 2020. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

Podle informací Deníku je zřejmé, že s tímto přechodem bude bit i amatérský sport. Na trénink smějí maximálně dva lidé, víc nic. Soutěže jsou zrušeny. Paradoxně přitom včera přední funkcionáři vyrazili na úřad u Vltavy, aby tady s ministrem zdravotnictví Janem Blatným jednali o výjimce. Hlavně děti by podle expertů měly dostat prostor ke sportování, protože následky omezení budou vážnější než dopad koronaviru. „Situace se bohužel zhoršuje, přesto byla schůzka zapotřebí,“ poznamenal pro Deník Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Nárůst nakažených pokračuje. Blatný navrhne přesun Česka do pátého stupně Přečíst článek › Na schůzku se vydal po boku Milana Hniličky, šéfa Národní sportovní agentury, nechyběl ani Jiří Kejval jako lídr olympijského hnutí. Dále přišla Hana Moučková (starostka Sokola) a Zdeněk Ertl za sportovní svazy. Původní cíl, myšlenka tedy návrat do hal a tělocvičen vzala za své, když je Blatný informoval o plánech na nejbližší dny. Jenže funkcionáři reagovali bryskně. „Chtěli bychom povolit trénování i ve čtvrtém stupni, samozřejmě za přísných hygienických podmínek,“ přiblížil Hnilička. Konkrétní návrhy Na druhé straně kromě ministra seděla hlavní hygienička Jarmila Rážová a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Jan Marounek. Neřekli ne, což dává sportu jakousi naději. V úvahu podle všeho připadá možnost, že s negativním (antigenním) testem by šlo sportovat dál. Rozhodující okamžik? Komise schválila podmínečnou registraci vakcíny Pfizer Přečíst článek › „Musíme být dobře připraveni na to, až se situace epidemiologicky zlepší. Národní sportovní agentura dodá konkrétní návrhy, jak bude možné využívat vnitřní sportoviště v nižších stupních,“ podotkl Jansta. Mimochodem, řešilo se také očkování. Neoficiálně platí, že vakcína se dostane reprezentantům, kteří ji budou potřebovat.