V následujících čtyřech letech si Koukal stanovil tři základní pilíře: profesionalizaci práce svazu na všech úrovních, silný a propracovaný marketing a podporu přípravy hráčů, hráček, trenérů s jasným zacílením na zisk evropské medaile. „Mám s badmintonem velké plány a proto jsem se ihned pustil do práce. Přepracoval jsem s mým týmem systém přípravy talentované mládeže a v kooperaci s jednotlivými komisemi připravil celkové vize svazu, které budeme postupně naplňovat,“ přiblížil Koukal.

Co vše bude podle legendárního hráče potřeba změnit? Velkým cílem je vybudování národního sportovního centra, kde by se nejlepší hráči mohli připravovat spolu na takové úrovni, kterou evropský badminton vyžaduje. „Velmi nás trápí nedostatek kvalitních trenérů. A významně nás zpomaluje také konkurenční klubové prostředí, kdy každý hraje sám na sebe, a ne pro celek. To je ale problém mnoha dalších sportovních svazů a vlastně asi i celé společnosti,“ nastínil Koukal, které své vize prezentoval zástupcům klubů v minulém týdnu ve Sportovním centru Nymburk.

„Představil jsem změnu systému přípravy hráčů, hráček a trenérů, prezentoval jsem nové nastavení systému badmintonového svazu. To, co nabízím není žádná věda, ale základní pravidla a procesy, které fungují v jiných evropských zemích a přinášejí úspěchy.“

Jeho milovanému sportu v Česku by určitě pomohlo, kdyby se některý z reprezentantů dostal do světové špičky. To však není otázka několika měsíců. „Je třeba vědět, že badminton je globálně jedním z nejvíce rozšířených individuálních sportů. Mnoho špičkových hráčů pochází z Číny a z dalších zemí Asie, kde je badminton jako jeden z národních sportů. V Evropě pak mezi velmoci patří především Dánsko, Anglie a Francie. Minimálně evropské elitě chceme konkurovat nejen v juniorských kategoriích, kde se nám to občas zadaří, ale především po přechodu mezi dospělé, kde bohužel už ztrácíme velmi výrazně, a kde se nejvíce projeví rozdílné tréninkové prostředí i myšlenkové nastavení hráčů,“ dodal Koukal.